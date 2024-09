Une étude publiée dans l'European Journal of epidemiology laisse entendre qu'une carence

en magnésium augmente le risque de fracture osseuse et, qu'à l'inverse, un niveau élevé

peut écarter cette cause d'invalidité.

Environ 75% des fractures de la hanche, de la colonne vertébrale et de l'avant-bras surviennent chez des personnes âgées de 65 ans et plus. Pourtant, les fractures osseuses sont l'une des causes d'invalidité chez les personnes âgées les plus facilement évitables. On ne compte plus les études sur les bienfaits du calcium et de la vitamine D pour la santé des os. Mais une nouvelle étude des chercheurs de l'université de Bristol, en Grande-Bretagne, laisse entendre que le magnésium est tout aussi important pour contrer le risque d'ostéoporose.

44% de risque de fracture en moins

Leur étude s'est basée sur un large échantillon de 2245 hommes qui ont été suivis cliniquement pendant 20 ans. Au cours de cette période, les chercheurs ont constaté que ceux qui avaient le taux le plus faible de magnésium avait un risque significativement plus élevé de fracture osseuse et plus particulièrement de fracture de la hanche.

Tandis que les hommes avec le plus fort taux de magnésium étaient 44% moins susceptibles de souffrir d'une fracture. Aucun des 22 hommes ayant le taux le plus élevé de magnésium dans le sang n'ont d'ailleurs eu de fracture au cours des vingt années de l'étude. Cependant, les chercheurs reconnaissent que des essais de supplémentation en magnésium seront nécessaires avant de conclure sur les implications thérapeutiques potentielles. Le magnésium apporté par les aliments n'est en effet pas suffisant pour augmenter le taux de magnésium dans le sang, en particulier chez des personnes âgées qui souffrent souvent de troubles gastro-intestinaux.