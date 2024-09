Pour réduire le risque de fractures des seniors et augmenter leur sens de l'équilibre, des chercheurs ont mis en place un dispositif de réalité virtuelle.

La réalité virtuelle pourrait être d'une grande aide, non seulement pour détecter les déficiences de l'équilibre de manière précoce, mais aussi pour inverser ces troubles et prévenir les chutes, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Nature Scientific Reports. Créer l'illusion visuelle d'une perte d'équilibre pourrait réduire le nombre de décès des personnes âgées, hospitalisées après une fracture.

DÉTECTER LES TROUBLES DE L'ÉQUILIBRE

Les adultes jeunes et en bonne santé dépendent principalement de «capteurs» mécaniques dans leurs pieds et leurs jambes pour leur donner un sens précis de la position du corps. Ainsi, elles n'ont généralement aucun problème à marcher dans l'obscurité ou avec les yeux fermés. Mais cette capacité diminue chez les personnes âgées, ainsi que chez les personnes atteintes de maladies neurodégénératives, comme la sclérose en plaques.

Les chercheurs issus de l'University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) et de la North Carolina State University (NC State) aux Etats-Unis ont mis en place un nouveau système de réalité virtuelle pour créer l'illusion visuelle d'une perte d'équilibre. Les participants à l'étude ont marché sur un tapis roulant. En perturbant leur sens de l'équilibre de cette façon et en enregistrant leurs mouvements, l'équipe a été en mesure de déterminer comment les muscles des participants ont répondu. Les chercheurs ont utilisé 14 caméras pour enregistrer les positions de 30 marqueurs réfléchissants sur les jambes, le dos et le bassin de chaque sujet. Cela leur a permis de voir en détail comment les groupes musculaires spécifiques qui contrôlent l'oscillation du corps et le placement des pieds ont travaillé pour corriger une perte d'équilibre perçue.

"Nous avons pu identifier les muscles qui orchestrent les corrections d'équilibre pendant la marche", a déclaré Jason Franz, professeur adjoint au département d'état civil et auteur de l'étude. "Nous avons également appris comment les muscles individuels sont fortement coordonnés dans la préservation de l'équilibre de la marche. Ces éléments fournissent une feuille de route importante pour détecter les déficiences de l'équilibre et le risque de chutes futures".

Les données fournissent également des mesures de référence clés qui pourraient être utilisées dans les prochaines procédures cliniques pour détecter les déficiences de l'équilibre avant qu'elles ne provoquent la chute des gens.

LA RÉALITÉ VIRTUELLE COMME OUTIL THÉRAPEUTIQUE

Les chercheurs ont aussi observé un autre potentiel de leur dispositif. Il serait efficace comme outil de thérapie physique pour enseigner aux malentendants comment améliorer leur équilibre et éviter les chutes. "Les premiers travaux dans notre laboratoire suggèrent qu'il est possible d'utiliser ces perturbations visuelles pour former le système de contrôle de l'équilibre d'une personne afin de mieux répondre aux déséquilibres qui se produisent dans la vie quotidienne", a conclu le chercheur.

"Comme chaque personne a marché, nous avons ajouté des oscillations latérales à l'imagerie vidéo, de sorte que l'environnement visuel les a fait ressentir comme si elles se balançaient d'avant en arrière ou tombent", a déclaré Franz. "Les participants savent qu'ils ne bougent pas vraiment, mais leurs cerveaux et leurs muscles tentent automatiquement de corriger leur équilibre de toute façon".

Le ministère des Affaires sociales a publié en 2016 un rapport qui indiquait que « toutes causes confondues, 23,5 % des patients de 55 ans ou plus meurent dans l'année qui suit une fracture du col du fémur. Ce taux de moralité est plus élevé chez les hommes (32,9 %) que chez les femmes (20,6 %) »