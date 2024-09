Sur les 95000 personnes hospitalisées pour une fracture du col du fémur en 2008-2009, un homme sur trois et une femme sur cinq sont décédés dans l'année qui a suivi. Le ministère des Affaires sociales vient de sortir un rapport sur les risques pour la santé de ce type de fracture.

La fracture de l'extrémité supérieure du fémur (FESF), communément appelée "fracture du col", est la plus grave des complications de l'ostéoporose, en raison de la morbidité et de la mortalité importantes qui lui sont associées. En 2008-2009, son taux d'incidence était, en France, de 42,5 pour 10 000 personnes de 55 ans ou plus.

Au cours de ces deux années, près de 95 000 personnes âgées de plus de 54 ans dont 76,4% de femmes, affiliées au régime général de l'Assurance maladie, ont été hospitalisées pour ce type de fracture. La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) s'est penchée sur ces chiffres afin d'évaluer quels étaient les risques pour la santé après une fracture du col et vient de publier son rapport.

UN QUART DES PATIENTS DÉCÈDE DANS L'ANNÉE QUI SUIT

Toutes causes confondues, 23,5 % des patients de 55 ans ou plus meurent dans l'année qui suit une fracture du col du fémur. Ce taux de moralité est plus élevé chez les hommes (32,9 %) que chez les femmes (20,6 %) et ce, dès l'hospitalisation.

Pendant l'hospitalisation, les décès surviennent deux fois plus souvent chez les hommes (6,8 %) que chez les femmes

(3,4 %).

Un mois après leur fracture, 10 % des hommes et 5,3 % des femmes sont morts. Trois mois après, ce taux a doublé pour les deux sexes, puis la progression ralentit. Six mois après, 25,4 % des hommes et 15,3 % des femmes sont décédés.

LA MORTALITÉ AUGMENTE AVEC L'ÂGE

La mortalité à un an augmente logiquement avec l'âge. Inférieure à 15 % avant 65 ans chez les hommes, elle est supérieure à 30 % à partir de 75 ans et atteint 64 % chez les plus âgés.

Chez les femmes, elle est inférieure à 10 % avant 70 ans, elle ne dépasse 30 % qu'à partir de 90 ans, atteignant 42,4 % chez les femmes plus âgées.

A noter que la mortalité est plus élevée que pour les autres pathologies ayant nécessité une hospitalisation.

LES MALADIES CHRONIQUES AUGMENTENT LE RISQUE DE MORTALITÉ

L'état de santé du patient au moment de la fracture est déterminant sur le risque de décès à un an. Par rapport à un patient sans maladie chronique (qui a donc un score de Charlson à 0), le risque est multiplié par 1,46 dès que ce score est à 1, multiplié par 2,64 si le score de Charlson est à 4 ou 5 et ce risque est 4,63 fois plus important si le score est supérieur ou égal à 6.

"Réduire la mortalité en relation avec les FESF implique donc d'agir sur les facteurs favorisant sa survenue : le traitement de l'ostéoporose chez la femme et l'homme, l'encouragement à l'activité physique et l'éducation à la prévention des chutes, dont l'efficacité a été prouvée" concluent les auteurs de l'étude.