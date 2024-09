L'ostéoporose expose au risque de fracture des os. Pour les éviter, des chercheurs proposent de consommer des produits laitiers enrichis en vitamine D. Si les produits laitiers sont indispensables à la croissance des enfants, ils le seraient aussi pour contrer les conséquences de l'ostéoporose. Dans cette maladie qui touche davantage les femmes, les os perdent de leur densité, ils ne sont plus aussi solides et le risque de fracture explose.

Dans leur étude, les chercheurs français ont déterminé l'intérêt de produits laitiers combinant calcium et vitamine D pour lutter contre ces risques. Pour cela ils ont développé un modèle de simulation incluant trois groupes d'âge : 60 à 69 ans, 70 à 79 ans et 80 à 89 ans. Ils ont aussi séparé les hommes et les femmes dans les calculs du modèle et se sont penchés sur le nombre de fractures qui pourraient être évitées et les années de vie gagnées.

Consommer trois produits laitiers enrichis en vitamine D comme le prévoient les recommandations pourrait ainsi éviter près de 65 000 fractures, dont 10 500 de la hanche (très fréquentes dans les cas d'ostéoporose).

La moyenne française est malheureuse autour d'un seul produit laitier par jour. Pourtant, pour les patients, suivre les préconisations leur ferait gagner plus de 29 000 années de vie et une meilleure qualité de vie.

Mieux encore, ces mesures seraient efficaces économiquement (il serait plus intéressant de prévenir ces fractures que d'assumer les coûts des soins a posteriori), particulièrement chez les plus de 70 ans.