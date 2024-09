Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a eu, dimanche en marge de sa participation au Sommet de l'avenir qui se tient au siège de l'ONU à New York, des rencontres bilatérales avec nombre de ministres des Affaires étrangères de pays frères et de responsables d'organisations internationales, a indiqué un communiqué du ministère.

Dans ce cadre, M. Attaf s'est entretenu avec le Premier secrétaire du cabinet et secrétaire du cabinet chargé des Affaires étrangères et des Expatriés de la République du Kenya, M. Musalia Mudavadi, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la République du Rwanda, M. Vincent Biruta, le ministre des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman, M. Badr Ben Hamad Ben Hammoud El Boussaidi, le ministre des Affaires étrangères de la République du Soudan, M. Hussein Awad Ali Mohamed, a précisé le communiqué.

Le ministre des Affaires étrangères a rencontré également la présidente du Comité International de la Croix Rouge (CICR) Mirjana Spoljaric et le directeur exécutif adjoint du Programme alimentaire mondial (PAM), Carl Skau, selon la même source.

Lors de sa rencontre avec son homologue kenyan, M. Attaf a passé en revue les préparatifs relatifs à la tenue de la commission mixte algéro-kenyane dans les prochains jours. Les deux parties ont abordé aussi les importantes échéances prévues à l'échelle continentale.

La rencontre avec le ministre des Affaires étrangères rwandais a été consacrée à "l'examen des préparatifs des prochaines échéances bilatérales et des questions majeures dans le cadre de l'Union africaine", lit-on dans le communiqué.

Par ailleurs, la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, et son homologue omanais, a permis d’échanger les vues sur les questions inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de l’ONU, et d’examiner les voies à même de propulser les relations entre les deux pays, dans le cadre des préparatifs des visites bilatérales de haut niveau.

Avec le ministre des Affaires étrangères du Soudan, M. Attaf a passé en revue les développements dans ce pays frère, ainsi que les voies permettant à l'Algérie, depuis sa position au Conseil de sécurité onusien, de contribuer à la défense de la souveraineté du Soudan, de son intégrité territoriale et de son indépendance politique.

La rencontre de M. Attaf avec la présidente du CICR, a permis d’évoquer la situation humanitaire tragique résultant de la recrudescence des conflits et des guerres au double-plan régional et international, en sus des perspectives d'intensification des efforts visant à optimiser l’efficacité de l’action humanitaire internationale.

Au terme de ses rencontres, M. Attaf a examiné avec le Directeur exécutif adjoint du PAM, les moyens devant permettre de mobiliser davantage d'efforts internationaux pour le renforcement de la sécurité alimentaire en faveur des réfugiés dans le monde entier, notamment les réfugiés palestiniens, et sahraouis, et les déplacés à cause des crises et conflits en Afrique.