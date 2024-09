Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Lounès Magramane a co-présidé, dimanche à Alger, avec son homologue slovaque, M. Marek Estok, Secrétaire d'Etat au ministère des Affaires étrangères et européenne de la République de Slovaquie, la 1ère session des concertations politiques algéro-slovaques au niveau des secrétaires généraux (SG), indique un communiqué du ministère.

Les deux parties ont passé en revue, lors de cette rencontre, "les relations bilatérales, ainsi que les voies et moyens à même de les consolider et de propulser la coopération économique, commerciale et technique", saluant par la même, la volonté des Autorités slovaques de rouvrir l'ambassade de la République de Slovaquie à Alger, dans les prochains mois", précise le communiqué.

Les concertations politiques ont également porté sur "les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment les développements au Proche-Orient, ainsi que de les questions du Sahara occidental, de la Libye et de la région du Sahel", lit-on dans le communiqué.

A ce propos, les deux parties sont convenues de renforcer la concertation en soutien aux efforts internationaux visant à parvenir à un règlement durable de ces crises", conclut le communiqué.