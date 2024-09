Le cavalier Abdelkader Benbakhti du club formateur El-Moughit d’Oran a remporté le grand prix du concours national de saut d'obstacles une étoile, qui a pris fin samedi soir au centre équestre "Haras Elégance" de Tipasa, après trois jours de compétition.

Benbakhti, montant le cheval "Bimbo des forêts", s’est distingué en décrochant la première place avec un sans fautes sur des obstacles de 1,30 mètre, devant Ait Lounis Brahim de la JS Tixeraïne, enfourchant "Fly High Semilly" et Sid-Ali Allal du club hippique de Bordj El Kiffan, montant "Dinard D’hem".

Cette épreuve reine, disputée en deux manches, a regroupé une trentaine de cavaliers seniors du 2e degré et des chevaux de 6 ans et plus, offrant un beau spectacle aux mordus du hippisme. Au grand prix juniors sur des obstacles de 1,20 m, le cavalier Taibi Mouloud de l’Etrier Oranais, enfourchant "Dirma de la Rochette", a remporté la première place, tandis que le prix cadets sur la hauteur de 1,15m est revenu au jeune cavalier Boubekeur Abdeljalil du Groupement sportif Sétifien montant "Qulcha".

Dans une déclaration à l'APS, le président du Club Hippique Haras Elégance, M. Ferradj Abdelkrim Noureddine, a qualifié la performance des cavaliers participants de "satisfaisante", compte tenu de l'excellent niveau de cette compétition comptant pour la "Ranking List", qui servira de repère pour le directeur technique national pour suivre les performances des cavaliers.

"Nous avons actuellement une très belle relève de cavaliers, de chevaux et de propriétaires investis. Nous avons de vrais talents qui ont un grand avenir devant eux", a-t-il affirmé, ajoutant que ce concours national a constitué également une belle opportunité pour les cavaliers présents pour bien se préparer pour la coupe d'Algérie, prévue le 1er novembre prochain, dans le cadre des festivités commémorant le 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération", a-t-il ajouté.

Le président du club organisateur a tenu également à remercier les autorités locales et les partenaires qui, "grâce à eux et à leur disponibilité, ce concours de saut d'obstacles a été une" réussite".

Durant les trois jours de compétition, les meilleurs couples cavaliers et cavalières présents à Tipaza ont rivalisé dans le centre équestre "Haras Elégance" qui dispose d’une infrastructure de haute qualité, au grand plaisir des spectateurs, dans 15 épreuves, dont les Grands prix seniors, juniors et cadets.

Le public était nombreux à suivre les différentes épreuves, surtout les Grands prix cadets, juniors et seniors, qui ont tenu toutes leurs promesses, offrant un beau spectacle.

Organisée par le club hippique Haras Elégance de Tipasa en collaboration avec la Fédération équestre algérienne, cette manifestation de sports équestres a enregistré la participation de plus de 225 cavaliers et cavalières cadets, juniors et seniors, représentant 26 clubs équestres du pays.

Les lauréats de ces grands prix ont été récompensés par des trophées et des médailles, lors de la cérémonie de clôture, en présence de membres de la Fédération équestre algérienne, représentants de la DJS de Tipaza et quelques anciens cavaliers de la famille équestre algérienne.