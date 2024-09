Le club nautique ASKM Oran a conservé son titre de champion d'Algérie de Canoë / Kayak (toutes catégories) en remportant l'édition 2024, clôturée samedi après-midi au barrage de Oued Chorfa, dans la wilaya d'Aïn Defla.

Une belle confirmation pour ce prestigieux club du Nord-Ouest, qui domine la compétition depuis plusieurs années déjà, puisque c'est son quatrième titre consécutif de champion d'Algérie (toutes catégories).

Plus de 100 céistes (messieurs et dames), représentant treize clubs, ont pris part à cette compétition disputée les 20 et 21 septembre au barrage de Oued Chorfa.

Les clubs engagés sont : Sport Nautique (Alger), Club Nautique (Alger), JAACK (Alger), ANA (Alger), ASKM (Oran), Club Sportif Universitaire d'Oran, Relais des Sportifs (Oran), IRCA (Annaba), Hippone (Annaba), RC Benoit (Annaba), Sport Nautique (Aïn Defla), ES Zeghaïa (Mila) et la sélection nationale militaire (Alger).

La discipline est actuellement en plein essor en Algérie. Les deux médailles d'or décrochées par Carole Bouzidi aux Championnats du monde de la catégorie "Masters", disputés dernièrement en Pologne, illustrent parfaitement cette progression.

Même en para-canoë, l'essor a été significatif, avec notamment la médaille d'or décrochée par Brahim Guendouz aux Jeux paralympiques de Paris-2024, clôturés dernièrement dans la capitale française.