L’exposition de peinture "Nature", de l’artiste peintre, Bachir Bencheikh, se poursuit à la galerie "Aïcha-Haddad" à Alger, sublimant la beauté des sites et des paysages naturels d’Algérie, lieux de mémoire et d’histoire, témoins de la richesse et de la variété du patrimoine culturel algérien.

Une trentaine de tableaux encadrés et aux formats moyens, mettent en scène des situations de vie des paysans travaillant la terre ou à la maison, accomplissant des tâches devenues rituelles qui renvoient à un mode de vie ancestral, inscrit dans les us et coutumes.

Peignant dans le détail différents sujets, à l’instar, d’un couple de paysans dans le champ, une vieille maison d’un artiste, la récolte des olives, des chasseurs guettant les lièvres, ou encore une belle nature au bord d’une source, Bachir Bencheikh excelle dans la recherche des couleurs, qu’il nuance judicieusement.

Utilisant la technique de l’huile sur toile, l’Artiste inscrit ses œuvres dans le courant de l’art figuratif, invitant le visiteur à une belle randonnée onirique, à travers des toiles mettant en valeur la splendeur des lieux en Algérie, exprimée dans des thématiques diverses, minutieusement travaillées.

Mettant en rapport l’individu avec son environnement, l'artiste rappelle l’importance et la nécessité de préserver la nature et les échos-systèmes, la tradition ancestrale garante de l’identité nationale ainsi que la valorisation du travail, mis en exergue dans des conceptions dénotant clairement de son amour intarissable pour l’Algérie.

Entre ville et ruralité, Bachir Bencheikh restitue dans ses œuvres les parfums et les senteurs des cités et des champs, à travers des femmes et des hommes se livrant aux tâches domestiques et à d’autres en dehors de leur foyer.

A travers d'autres titres encore évocateurs, à l’instar de, la Place des martyrs vue sur l’Amirauté, Bab El Oued, un paysage aux peupliers, le printemps, la Valée de la Soummam, la fileuse, jour de marché ou encore, le travail traditionnel, l’artiste rend la beauté de l’Algérie dans de belles poésies muettes.

Ouverte le 9 septembre dernier, l’exposition de peinture "Nature" est visible jusqu’au 1er octobre prochain.