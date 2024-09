L'Opéra d'Alger "Boualem-Bessaieh" a annoncé l'ouverture des inscriptions aux ateliers de formation et de perfectionnement dans plusieurs spécialités artistiques, à partir du 22 septembre courant, et ce dans le cadre de la saison 2024/2025, indique un communiqué de l'Opéra.

"En prévision du lancement de la nouvelle année de formation, l'Opéra d'Alger annonce la reprise de ses ateliers de formation et de perfectionnement dans cinq spécialités artistiques, encadrés par des enseignants qualifiés, expérimentés et ayant reçu une formation académique internationale", précise le communiqué.

La date d'inscription a été fixée du 22 septembre au 6 octobre, de 09h00 à 15h00. A l'occasion de la saison 2024-2025, des places pédagogiques ont été ouvertes dans cinq spécialités, à savoir la danse (danse classique), la musique (piano, guitare, violon), ainsi que le chant (chant polyphonique).

Les jours de formations au niveau de ces ateliers auront lieu les vendredi, samedi et mardi soir. Pour pouvoir s'inscrire, les candidats doivent être âgés de plus de 7 ans, à l'exception de l'atelier de la danse classique (5 ans et plus).