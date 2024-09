Les représentants algériens en Coupe africaines interclubs de football : le MC Alger et le CR Belouizdad en Ligue des champions, et l'USM Alger et le CS Constantine en Coupe de la Confédération africaine, aborderont le 2e tour préliminaire (retour) avec l'objectif de composter leurs billets pour la phase de poules, à l'occasion des matchs prévus vendredi, samedi, et dimanche.

En Ligue des champions, le MCA, champion d'Algérie en titre, et le CRB, vice-champion, ont raté leur sortie en s'inclinant en déplacement face respectivement aux Tunisiens de l'US Monastir et les Burkinabé de l'AS Douanes, sur le même score (1-0).

Le Chabab, dont il s'agit de la cinquième participation en C1 de rang (record national), recevra l'AS Douanes vendredi au stade Miloud-Hadefi d'Oran (18h00), avec l'intention de refaire son retard, et poursuivre ainsi son aventure dans cette prestigieuse compétition qui constitue l'un des objectifs du club cette saison.

Lors de la première manche disputée au stade Mamadou Konaté à Bamako (le stade de Ouagadougou n'étant pas homologué, NDLR), le CRB a craqué en fin de match pour encaisser un but à la 84e minute signé Clément Pitroipa.

Les joueurs de l'entraîneur français Corentin Martins devront sortir le grand jeu face à une équipe qui reste invaincue depuis 8 matchs, toutes compétitions confondues.

A l'instar du CRB, le MC Alger aura une belle occasion d'inaugurer son nouveau stade Chahid Ali Ammar dit "Ali la Pointe" de Douera, par une qualification pour la phase de poules, à l'occasion de la réception samedi des Tunisiens de l'US Monastir (20h00).

Manquant terriblement d'efficacité offensive lors du match aller, le Mouloudia est appelé à faire parler la poudre devant l'USM, qui fera le déplacement pour préserver son maigre avantage et arracher une qualification historique pour la phase de poules.

L'entraîneur français du "Doyen" Amir Beaumelle, devrait apporter deux à trois changements à sa composante, pour essayer de se qualifier et éviter la crise dès le début du nouvel exercice.

Des joueurs tels que l'ailier Tayeb Meziani et l'attaquant Amine Messoussa, sont annoncés titulaires, eux qui ont réussi à apporter de la fraîcheur offensive dès leur entrée en cours de jeu, vendredi dernier au stade Hamadi-Agrebi à Radès.

Coupe de la Confédération africaine : l'USMA sommée de réagir, le CSC sur du velours

En Coupe de la Confédération africaine, l'USM Alger, vainqueur du trophée en 2023 et demi-finalsite en 2024, aurait pu éviter la défaite lors du match aller disputé samedi à Tunis face au Stade Tunisien (1-0), si les joueurs avaient fait preuve de plus de concentration et de lucidité devant les buts.

Désormais dos au mur, les "Rouge et Noir" n'auront plus droit à l'erreur dimanche au stade Miloud-Hadefi d'Oran (18h00), pour espérer renverser la vapeur devant un adversaire capable du meilleur comme du pire.

En dépit de la prestation correcte réalisée lors de la première manche, les Algérois n'ont pu éviter la défaite, ce qui va emmener certainement l'entraîneur tunisien Nabil Maâloul à revoir sa copie pour aligner un onze conquérant.

Contrairement aux autres clubs, le CS Constantine est idéalement placé pour valider, sans encombres, son ticket pour le prochain tour de cette compétition, quelques jours après la victoire décrochée à Accra face aux Ghanéens de Nsoatreman (2-0), sur un doublé de Zakaria Benchaâ.

Les Constantinois, auteurs de trois succès en autant de matchs depuis le début de leur campagne, se présenteront favoris pour terminer le boulot à domicile et devant leur supporters, samedi au stade Chahid-Hamlaoui (18h00).

Coupe de la Confédération (2e tour préliminaire /retour)

le programme des matchs

Programme des matchs du 2e tour préliminaire (retour) de la Coupe de la Confédération africaine de football, prévus vendredi, samedi, et dimanche (en heures algériennes) :

Vendredi, 20 septembre : (aller)

Stade Malien (MLI) - Paynesville (LBR) 17h30 0-1

Zamalek SC (EGY) - Police FC (KEN) 18h00 1-0

RS Berkane (MAR) - Dadje FC (BEN) 20h00 2-0

Samedi, 21 septembre :

Sekhukhune United (AFS) - CD Lunda Sul (ANG) 17h00 0-1

CS Constantine - Nsoatreman (GHA) 18h00 2-0

CS Sfaxien (TUN) - Rukinzo FC (BUR) 18h30 1-0

Dimanche, 22 septembre :

Dynamos FC (ZIM) - Orapa United (BOT) 14h00 1-0

Simba SC (TAN) - Al-Ahly Tripoli (LBY) 14h00 0-0

AS Vita Club (RDC) - Stellenbosch (AFS) 15h00 0-2

Otoho d'Oyo (CGO) - Black Bulls (MOZ) 15h30 0-1

St-Eloi Lupopo (RDC) - Bravos do Maquis (ANG) 15h30 0-1

Enyimba (NGR) - Etoile Filante (BFS) 16h00 0-0

Al-Masry (EGY) - Al-Hilal Benghazi (LBY) 17h00 2-3

ASEC Mimosas (CIV) - ASC Kara (TOG) 17h00 1-2

Jaraaf (SEN) - Racing d'Abidjan (CIV) 18h00 0-0

USM Alger (ALG) - Stade Tunisien (TUN) 18h00 0-1

Ligue des champions (2e tour préliminaire /retour)

Le programme des matchs

Programme des matchs du 2e tour préliminaire (retour) de la Ligue des champions d'Afrique de football, prévues vendredi, samedi, et dimanche (en heures algériennes) :

Vendredi, 20 septembre : (aller)

CR Belouizdad (ALG) - AS Douanes (BFA) 18h00 0-1

Samedi, 21 septembre :

TP Mazembe (RDC) - Red Arrows (ZAM) 14h00 2-0

Petro Atlético (ANG) - Maniema (RDC) 16h00 1-2

Al-Ahly SC (EGY) - Gor Mahia (KEN) 17h00 3-0

Mamelodi Sundowns (AFS) - Mbabane Swallows (ESW) 17h00 4-0

Orlando Pirates (AFS) - Jwaneng Galaxy (BOT) 17h00 2-0

Young Africans (TAN) - Ethiopia Nigd Bank (ETH) 18h30 1-0

ES Tunis (TUN) - Dekedaha FC (SOM) 19h00 4-1

Pyramids FC (EGY) - APR FC (RWA) 19h00 1-1

MC Alger (ALG) - US Monastir (TUN) 20h00 0-1

Raja Casablanca (MAR) - Samartex (GHA) 20h00 2-2

Dimanche, 22 septembre :

Sagrada Esperança (ANG) - Enugu Rangers (NGR) 15h30 0-1

ASKO Kara (TOG) - Djoliba AC (MLI) 17h00 0-1

Milo FC (GUI) - Stade d'Abidjan (CIV) 17h00 0-2

FAR Rabat (MAR) - Al-Merreikh (SDN) 19h00 2-2

Al Hilal Omdurman (SDN) - San Pedro (CIV) 20h00 2-2