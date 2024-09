Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté, mardi à Alger, sa vision du projet de l'Algérie victorieuse, dont il avait fait son slogan de campagne lors de l'élection présidentielle du 7 septembre, assurant qu'il relèvera, durant son deuxième mandat, le niveau des ambitions.

Dans un discours prononcé au Palais des nations après sa prestation de serment, le président de la République a présenté, devant les hauts responsables de l'Etat et les représentants des hautes instances de la nation, sa vision du projet qu'il a porté durant la campagne électorale, assurant qu'il demeurera fidèle à ce projet pour "une Algérie victorieuse grâce à son grand peuple et à sa jeunesse".

A l'entame de ce second mandat présidentiel, "nous renouvelons notre engagement devant Allah, le peuple et l'histoire, en portant l'étendard de la génération des vaillants chouhada de l'Algérie sans jamais descendre de la voie", a-t-il déclaré. le président de la République, assurant qu'il relèvera, durant ce mandat, "en toute confiance et avec résolution", le niveau des ambitions "pour améliorer davantage les performances économiques et continuer à encourager et à étendre le champ des investissements nationaux et étrangers ".

Le président de la République a, par là même, noté avec satisfaction et fierté "le succès de cette importante échéance nationale, marquée par la sérénité et la sécurité", saluant les efforts de l'Armée nationale populaire (ANP), des corps de sécurité et de tous les secteurs concernés qui ont apporté "un appui logistique pour garantir une élection transparente, libre et régulière".

Réalisations tangibles et indéniables durant le premier mandat

Le président de la République a souligné le poids de la responsabilité qu'il continue à assumer, a-t-il dit "par fidélité à la confiance du peuple et par loyauté à la patrie, d'autant qu'elle intervient dans une conjoncture délicate marquée par des défis aux niveaux intérieur, régional et international", d'où l'impératif, a-t-il poursuivi, de "mobiliser les énergies et les capacités pour ajouter d'autres réalisations et acquis à ceux tangibles et indéniables concrétisés durant le précédent mandat".

A ce propos, le président de la République s'est dit fier du "niveau de conscience de notre vaillant peuple" et de "la maturité de ses jeunes ambitieux", ce qui a permis, a-t-il dit, de surmonter les difficultés et de "relever le défi auquel nous étions confrontés au cours des cinq dernières années : passer d'une Algérie abusée et épuisée par les dérives et en proie au désespoir, à la perte de confiance dans les symboles et les institutions de l'Etat et à la corruption et à la dilapidation des deniers publics vers une Algérie nouvelle où l'espoir renaît et où la confiance dans l'Etat et son autorité sont rétablies grâce aux paroles sincères suivies d'actes et à la concrétisation de nos 54 engagements devant le peuple". Et d'affirmer qu'il s'attèlera, au cours de son second mandat, à "engager un dialogue national, nous permettant de baliser ensemble le chemin qu'empruntera notre pays en matière de consécration de la véritable démocratie, non pas celle des slogans".

D'ailleurs, a-t-il fait observer, "les processus de développement économique et de promotion sociale ont démarré dans l'Algérie nouvelle malgré des circonstances exceptionnelles", soulignant que "les projets nationaux sont désormais une réalité permettant à notre pays de réaliser davantage de succès et d'accomplir d'autres réalisations dans divers domaines". Il a, dans ce contexte, mis en évidence les projets réalisés et les chantiers ouverts dans les domaines du logement, des infrastructures, de la santé, des transports, de la culture, des sports et de la promotion sociale, lesquels, a-t-il dit, sont notables dans les villes et villages du pays. Dans ce cadre, le président de la République a rappelé les mégaprojets en cours de réalisation dans le secteur des mines et de la production de fer, de phosphate et de zinc à Gara Djebilet, Tébessa et à Béjaïa, outre les projets d'infrastructures inscrits, notamment la ligne ferroviaire qui reliera le nord du pays à l'extrême sud, en vue de booster la dynamique économique dans ces régions au service du développement de l'économie nationale.

Le président de la République a, par ailleurs, réitéré son engagement à porter le PIB à 400 milliards USD, ce qui permettra à l'économie algérienne, a-t-il dit, de compter parmi les économies des pays émergents. Il s'agit aussi de "construire une économie nationale forte hors hydrocarbures", a-t-il ajouté, annonçant "un objectif de 15 milliards USD d'exportations hors hydrocarbures" pour son second mandat. Le président de la République a en outre salué des avancées significatives réalisées dans la production agricole, notamment dans les cultures stratégiques, en vue de "réduire les importations".

Pour ce qui est des start-up, le président de la République a fait observer que le premier mandat avait vu leur nombre passer de 200 à près de 8.000 entreprises, avec comme objectif d'atteindre 20.000 start-up d'ici la fin de son second mandat. Mettant en exergue l'amélioration notable du climat d'investissement en Algérie, le président de la République a fait état de 9.000 projets d'investissement, dont certains en cours de réalisation, qui contribueront à créer des richesses et des emplois, prévoyant d'atteindre une contribution du secteur industriel au PIB à hauteur de 12%.

Pour le secteur des ressources en eau, le président de la République a affirmé que le but était de rassurer les citoyens au niveau national, après la réception de cinq (5) grandes stations de dessalement et le lancement de la réalisation d'autres stations, saluant les cadres nationaux qui ont fait de la gestion du secteur du dessalement de l'eau de mer "une gestion 100% algérienne".

Selon le président de la République, des projets d'interconnexion des barrages pour le transfert d'eau seront également inscrits dans la loi de finances de l'exercice 2025. Dans le secteur de l'habitat, le président de la République a réitéré son engagement à réaliser deux (2) millions d'unités, toutes formules confondues, à porter l'aide à l'habitat rural à un (1) million DA et à régler définitivement le dossier des zones d'ombre.

Il a, dans ce cadre, fait remarquer que l'Algérie avait réalisé, durant le premier mandat, "l'un des taux de croissance les plus élevés dans la région méditerranéenne, ce qui a été confirmé et salué par les instances internationales et régionales compétentes". Le président de la République a, par ailleurs, réaffirmé son engagement à protéger le pouvoir d'achat des citoyens, à travers la lutte contre l'inflation, la maîtrise des prix, notamment ceux des produits de base, et l'augmentation des allocations et des salaires pour atteindre, avant la fin du mandat, un taux de 100%.

Il a également fait état de l'augmentation de la pension de retraite, en vue de permettre à cette catégorie de vivre dignement "en reconnaissance des services rendus à la patrie".

Au terme de son discours, le président de la République a fait savoir que "perpétuant la bonne tradition" qu'il a instituée, il prononcera, avant fin 2024, un discours à la Nation devant les deux chambres du Parlement, lors duquel il présentera "tous les détails relatifs au second mandat, ainsi que le bilan économique et financier du premier mandat".

Les engagements du président de la République pour son second mandat mis en avant par la presse nationale

Les titres de la presse nationale paraissant mercredi ont consacré leur Une à la cérémonie officielle de prestation de serment du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, mettant en avant les engagements contenus dans son discours pour une Algérie victorieuse.

Titrant à sa Une "Les sillons d'une Algérie victorieuse", le quotidien L'Expression a écrit dans son éditorial intitulé "On sait où va l'Algérie," que le Président de la République "n'a pas manqué de renouveler toutes ses promesses électorales. L'Etat construira 2 millions de logements, suscitera 20.000 projets d'investissement et garantira l'autosuffisance en blé dur à la fin de l'année 2025".

De son côté El Moudjahid a mis en avant "les deux annonces-phares du Président", à savoir "un dialogue national ouvert et un discours sur l'état de la nation" avant la, fin de l'année, s'intéressant aussi aux objectifs à réaliser durant le second mandat, notamment "l'augmentation du PIB, le taux de croissance qui sera maintenu à 4%, l'objectif de 15 milliards d'exportation hors hydrocarbures, la création de 450.000 emplois et la réalisation de 2 millions de logements".

Horizons qui est allé dans le même sens, a noté que "le président de la République a esquissé la vision d'une Algérie en pleine émergence, prospère et dynamique". La publication s'est ainsi attardée sur "les engagements du président de la République", soulignant qu'il présentera "le bilan de son premier mandat avant fin 2024 et ouvrira un large dialogue national pour la consécration d'une véritable démocratie".

Dans le même sillage, L'Echo d'Algérie a écrit que lors de son discours d'investiture, "le président de la République s'est engagé pour de nouveaux défis qu'il compte réaliser durant les cinq prochaines années", citant notamment "le lancement d'un dialogue national avec l'ensemble des forces vives du pays tout en consacrant la véritable démocratie".

Le quotidien e-Bourse a également titré sur le dialogue national qui sera lancé par le président de la République, faisant observer que "l'Algérie qui triomphe est un slogan gagnant".

Dans son commentaire, El Watan a rapporté que "sans conteste, le fait marquant" du discours du président de la République "a été la promesse de la relance du dialogue politique national qui, à ses yeux, concernera l'ensemble des acteurs de la vie politique".

Pour Le Jeune indépendant, le dialogue national qui sera lancé "s'inscrit dans la continuité des réalisations déjà en cours dans divers secteurs stratégiques, tels que l'industrie minière, les infrastructures ferroviaires et l'agriculture".

Il en est de même pour La Voie d'Algérie et Le Soir d'Algérie qui ont titre à la Une sur "un dialogue national ouvert". Pour sa part, le quotidien Algérie 16 qualifie le deuxième mandat du président de la République de "prometteur", soulignant que sa réélection "suscite le respect et la reconnaissance internationale".

Le quotidien El Massaa a titré sa Une sur les principaux axes du discours d'investiture du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, estimant que le second mandat sera celui des "grandes ambitions", alors que "le dialogue national consacrera la démocratie en Algérie".

Pour sa part, Echaab a qualifié la cérémonie officielle de prestation de serment de "jour historique", pertinente qu'à travers son discours, le président de la République a présenté une "vision démocratique sans précédent".

De son côté, El Khabar s'est intéressé aux "défis du second mandat", soulignant l'importance du lancement d'un dialogue national avec l'ensemble des forces nationales vives et ce, "en consécration de la véritable démocratie".