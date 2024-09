Le coup d'envoi de la saison 2024-2025 de la Ligue 1 Mobilis de football sera donné jeudi, en présence de 16 clubs dont deux promus, sur la grille de départ, avec pour certains, l'objectif de succéder au MC Alger, champion en titre, et pour d'autres une participation continentale ou simplement le maintien.

Sacré championne pour la 8e fois de son histoire, le MCA aura à cœur de conserver son titre, mais la mission s'annonce ardue, en présence notamment des deux autres formations de la capitale, l'USM Alger et le CR Belouizdad, en plus de la JS Kabylie, qui se sont renforcés durant le mercato estival d'une manière significative en cassant leur tirelire .

Les grosses cylindrées bien armées pour la bataille

Le MCA, qui a enregistré le départ de son maître à jouer Youcef Belaïli, parti rejoindre pour la troisième fois l'ES Tunis, a réussi tout de même à préserver son ossature, tout en recrutant des joueurs confirmés tels que l'ailier Tayeb Meziani (ex-Club Africain/ Tunisie), le défenseur ivoirien Serge Anthony Badjo (ex-FC Sol/ Côte d'Ivoire), ou encore l'attaquant international Andy Delort (ex-Umm Salal/ Qatar).

Fidèle à ses traditions, le MCA, dirigé par le Français Amir Beaumelle, se présente déjà dans la peau de l'un des favoris pour succéder à lui-même.

D'autres clubs sont pressentis également pour disputer le leadership, comme le CR Belouizdad, vice-champion d'Algérie et détenteur de la Coupe d'Algérie et dont la perte de son titre de champion, après quatre saisons de domination, a été un véritable coup de massue pour les fans du Chabab.

Dirigé sur le banc par l'ancien entraîneur français du Paradou AC Corentin Martins, le CRB cuvée 2024-2025 devrait lutter logiquement pour le titre national, si l'on se fie à la stabilité administrative et au renforcement de l'effectif belouizdadi par des joueurs de qualités à l'image de l'actuel meilleur buteur historique de l'équipe nationale Islam Slimani, revenu au club de ses premiers amours après 11 ans d'exil en Europe.

De son côté, la JS Kabylie, qui a miraculeusement échappé au purgatoire lors de la défunte saison, aspire à revenir au-devant de la scène après plusieurs saisons de disette, puisque le dernier titre de champion des "Canaris" remonte à 2008.

L'arrivée du technicien algérien Abdelhak Benchikha sur le banc du club de la ville des Genêts, entre dans le cadre de la nouvelle politique prônée par l'actionnaire majoritaire ATM Mobilis, qui n'a pas hésité à mettre la main à la poche pour réaliser un recrutement jugé exceptionnel, avec l'arrivée notamment de l'ancien milieu international Riyad Boudebouz, en provenance d'Ohood (Arabie saoudite).

L'USM Alger n'est pas en reste, puisqu'elle ambitionne de jouer le titre, cinq ans après sa dernière consécration. Le club phare de Soustara, présidé par Athmane Sahbane, a affiché d'emblée ses ambitions sur le marché des transferts en s'offrant plusieurs talentueux joueurs, dont le meneur de jeu bolivien Adalid Terrazas (Always Ready/ Bolivie), le défenseur international congolais Kévin Mundeko (ex- TP Mazembe/ RDC), ou encore l'ailier droit Houssem-Eddine Ghacha (ex-ES Tunis).

Le CS Constantine, l'un des deux représentants algériens en Coupe de la Confédération africaine, semble bien armé pour jouer le rôle d'outsider, et essayer d'inquiéter les favoris, notamment après la bonne saison réalisée l'an dernier. L'arrivée de l'expérimenté Kheïreddine Madoui sur le banc, à la place de Abdelkader Amrani, devrait faire beaucoup de bien au club constantinois.

Les promus pour bousculer la hiérarchie

Le MC Oran, qui a dû batailler dur pour éviter la relégation, aspire à réaliser une saison honorable, sous la conduite de l'entraîneur Youcef Bouzidi, maintenu dans ses fonctions par la direction. Une dizaine de joueurs sont venus renforcer l'équipe pour espérer donner un nouveau départ aux Hamraoua.

L'ES Sétif, l'un des clubs les plus titrés du pays, entamera la nouvelle saison en présence de plusieurs nouveaux joueurs, alors que la barre technique a été confiée à l'enfant du club Réda Bendriss.

L'Entente, dont le dernier titre de champion remonte à 2017, n'a pas fait des folies en matière de recrutement. Les Sétifiens espèrent réaliser une saison pleine, et retrouver le podium, après s'être contentés de la 5e place au terme de l'exercice 2023-2024.

Le NC Magra et l'US Biskra, qui ont dû attendre les ultimes journées de la saison dernière pour assurer leur maintien, ont opté pour la stabilité de l'encadrement technique en conservant leurs entraîneurs, respectivement Lyamine Bougherara et Mounir Zeghdoud, dans l'objectif d'éviter les erreurs du passé et viser le milieu du tableau.

Les deux promus en Ligue 1, en l'occurrence l'Olympique Akbou et l'ES Mostaganem, auront à cœur de se frayer un chemin parmi tout ce beau monde, même si leur apprentissage s'annonce difficile, notamment pour la formation d'Akbou, qui va découvrir l'élite pour la première fois de son histoire. En dépit de ces données, rien n'indique à première vue que la logique sera respectée, tant le championnat algérien a souvent réservé des surprises en présence d'équipes dont le niveau est très rapproché.

Vu la grande activité par laquelle se sont illustrées pratiquement les 16 formations de l'élite lors du mercato estival, tous les scénarios restent possibles, même si des équipes qualifiés de ténors tels que le MCA, le CRB, et l'USMA semblent avoir déjà une longueur d'avance, mais il reste la réalité du terrain.

La nouvelle édition du championnat de Ligue 1 Mobilis sera marquée par l'utilisation pour la première fois de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

La Fédération algérienne (FAF) a acquis quatre Vans VAR tout équipés, alors que 35 arbitres ont été certifiés VAR et assistant VAR, à l'issue de la formation sur cette technologie à l'académie de la VAR de la Confédération africaine de football (CAF), en août dernier au Caire (Egypte).