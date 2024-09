Le premier responsable technique des Rouges et Blanc du MC Oran l’entraineur Youcef Bouzidi, s’est exprimé sur la préparation de la nouvelle saison 2024-2025. D’entrée, le coach a tenu à rassurer les supporters du MCO qui ont affiché une grosse inquiétude par rapport aux informations reçues à propos des nouvelles recrues.

«L’effectif est prêt à 90%. Nous allons entamer prochainement la phase préparatoire et œuvrer pour réussir une saison de bonne facture, à la hauteur du standing du MCO ‘Oran, a fait savoir les protéger du premier responsable technique des Hamraoua Youcef Bouzidi . a indiqué que les responsables et les dirigeants ont fait un recrutement judicieux pour cette saison. «Nous avons assuré les services de nombreux joueurs de qualité.

Il ne reste que trois éléments à engager pour arrêter la liste définitive de l’effectif de la saison prochaine. Cela ne va pas tarder et se fera dans les prochains jours», va-t-il ajouté. Dans le même contexte, l’entraineur du MC Oran a indiqué que la formation du MC Oran du prochain exercice est un amalgame entre de jeunes joueurs et des éléments expérimentés pour les encadrer. Il a adressé un message aux supporters dans lequel il leur demande d’être patients avec les nouvelles recrues et ne pas exercer une grosse pression sur eux. «Je demande à nos supporters de rester toujours derrière leur équipe et de ne pas exercer une pression sur les joueurs au début du championnat.

Ce stage en Turquie est le deuxième regroupement d’intersaison du MCO, après un premier camp d’entraînement à Tlemcen qui ses base et axé sur le travail physique avant notre départ en Turquie dalleurs a Izmit, ou notre équipe c’est préparer pour ce second stage de linter saison 2024 / 2025, les responsables du MCO et le staff technique des Rouges et Blanc du MCO Youcef Bouzidi et Mohamed Reda Acimi a déclaré que l’accent sera mis sur l’aspect technico-tactique.

Le Mouloudia, qui a lutté pour son maintien au ligue 1 Mobilis les Rouge et Blanc du MC Oran pour cette année 2024/2025, a connu beaucoup de changements dans son effectifs cette saison pour n’est pas tombé dans les même erreurs que les années précédente. Cet été, le club a recruté pas moins de 12 nouveaux joueurs, dont la plupart découvriront le championnat algérien pour la première fois. La programmation de ces matchs amicaux est essentielle pour le staff technique, permettant de renforcer la cohésion et de créer des automatismes au sein de l’équipe.

Bouzidi, optimiste quant à ces préparations, vise les premiers rôles lors de la prochaine édition du championnat, dont le coup d’envoi est prévu pour le 21 septembre face à la JS Saoura au stade Miloud Hadfi la rencontre a été reporter pour le mardi le 24 septembre à cause des deux rencontre à savoir le CRB qui va accueillir L’AS Douane pour le match retour preuve au stade Miloud Hadfi et demain après c’est les Rouges et Noir de Soustara qui va accueillir su le même stade la formation du tunisien le Stade Tunisien au stade Miloud Hadfi dimanche le 22 septembre à 18h00 .

Pour la rencontre MC Oran / JS Saoura la ligue national la programmer pour le 24 septembre à 18h au stade Miloud Hadefi les joueurs du MCO Ils auront besoin de temps pour trouver leurs repères et une certaine cohésion», fait-il savoir. Le retour programmé du MCO au stade Miloud-Hadefi devra aussi permettre à la formation Oranaise de ce bien préparer pour ce premier match de la saison contre les protéger de l’ex milieu de terrain du MCO Si Taher Cherif El Ouazani.

F. Y.