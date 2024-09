La sélection algérienne (garçons/filles) d'athlétisme a décroché la deuxième place au classement final des Championnats arabes des moins de 18 ans, clôturés dimanche soir à Al-Taïf (Arabie saoudite), avec un total de 18 médailles : 7 or, 2 argent et 9 bronze.

La quatrième et dernière journée de compétition a été décisive, car ce sont les quatre médailles décrochées ce jour-là qui ont permis d'obtenir cette place de dauphin.

Deux d'entre elles étaient en Or et elles ont été l'œuvre de Walid Ghettas au décathlon et l'équipe de relais féminin, emmenée par la jeune prodige, Nesrine Abed.

En finale de cette course, les Algériennes avaient dominé le Maroc (2e) et l'Egypte (3e), établissant par la même occasion un nouveau record national dans cette spécialité, avec un chrono de 2:14.57".

Les deux autres médailles étaient en bronze et elles ont été décrochées par Inès Ayachi au concours du saut en hauteur et Douaâ Bensafi sur le 200 mètres.Les précédentes médailles d'or algériennes ont été décrochées par Dyhia Arwa au saut à la perche, Nesrine Abed sur le 3000 mètres/plat, Younès Ayachi au saut en hauteur, Walid Ghettas au saut en longueur et Gacemi Zahr-Eddine au 110 mètres/haies.

Les deux médailles d'argent quant à elles ont été obtenues par Narimène Djallit en heptathlon et Aya Zenikhri sur le 5000 mètres/marche.

Une moisson bonifiée par sept autres médailles de bronze, remportées respectivement par Bar Djaber au lancer du marteau, Karima Achiche, sur le 2000 mètres/steeple, Manil Ben Abbès sur le 100 mètres, Douaâ Bensafi sur le 400 mètres, Abdelkader Mahrez sur le 10.000 mètres/marche, Maroua Belali au lancer du disque et Sohaïb Seghier dans le concours du saut en longueur.

L'Algérie a engagé une trentaine d'athlètes dans cette compétition, organisée du 11 au 16 septembre à Al-Taïf, en présence de seize nations arabes. La Jordanie, le Sultanat Oman et la Libye n'ont pas réussi à décrocher la moindre médaille, au moment où le Pays hôte, l'Arabie saoudite a terminé (3è) derrière l'Algérie, et devant l'Egypte (4e), la Tunisie (5e) et Qatar (6e).