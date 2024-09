Le cycliste Hamza Yacine, coureur du Madar Pro Cycling Team, a réalisé une belle performance en terminant à la deuxième place du 78eme édition du Grand Prix de Nogent-sur-Oise (France), une course prestigieuse du calendrier UCI Europe Tour, a indiqué dimanche, un communiqué de Madar Pro Cycling Team.

Par cette performance, l'équipe de Madar Pro Cycling Team marque l'histoire du cyclisme algérien dans une course de l'UCI Europe Tour.

Hamza Yacine a fini la course de 175 Km en 3h 45m 09s, le même timing de Justin Duret qui a remporté la course. Cette place historique marque la toute première fois qu'une équipe cycliste professionnelle algérienne monte sur le podium d'une course UCI Europe Tour.

Madar Pro Cycling Team, seule équipe cycliste professionnelle d'Algérie, continue de briller sur la scène internationale. Après avoir remporté le Tour d'Algérie en mars 2024, l'équipe a enchaîné les succès, dont une victoire d'équipe au Tour de Salalah en Oman, où le vétéran Azzedine Lagab est monté sur la troisième marche du podium.

Ces résultats témoignent du travail acharné et de la montée en puissance du cyclisme algérien sur la scène internationale. L'équipe, portée par des talents prometteurs et des coureurs expérimentés, confirme son ambition de continuer à représenter fièrement l'Algérie dans les plus grandes compétitions internationales.

Cyclisme - Classement continental de l'UCI : L'Algérie deuxième chez les nations et première chez les clubs

L'Algérie s'est hissée à la deuxième place sur le plan africain, suivant le dernier classement de l'Union Cycliste Internationale (UCI), avec un capital de 1404 points.

Un classement dominé par l'Erythrée, qui caracole en tête, avec un confortable capital de 5218 points, alors que chez les clubs, c'est l'équipe algérienne Madar Pro-Cycling Team qui domine actuellement, avec 710 points.

Le podium des clubs est complété par l'équipe rwandaise Java Inovotec (2e avec 242 points), devant la formation égyptienne Canal Suez Discovry (3e avec 63 points).

Enfin, dans le classement individuel des athlètes, le meilleur algérien est actuellement Azzedine Lagab, sociétaire de la Madar Pro-Cycling Team, qui occupe la sixième place.

Son compatriote Hamza Yacine, qui avait représenté les couleurs nationales aux Jeux Olympiques de Paris-2024, occupe actuellement le huitième rang, devant Nassim Saïdi (15e) et Hamza Amari (20e).