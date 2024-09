Les messages de félicitations au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, suite à son élection pour un second mandat, continuaient d'affluer jeudi de la part de chefs d'Etat et de Gouvernement, souhaitant davantage de prospérité à l'Algérie ainsi que la promotion des relations et de la coopération bilatérales.

Dans un message de félicitations, le président chinois, M. Xi Jinping, a mis en avant "les relations amicales historiques sous la conduite conjointe des deux dirigeants des deux pays", tout en exprimant "sa disponibilité et son vif intérêt à travailler avec Monsieur le président de la République et à profiter du 10e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique global entre les deux pays pour élargir et approfondir la coopération et ouvrir de larges perspectives".

Pour sa part, le président iranien, M. Masoud Pezeshkian, a félicité le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de "sa réélection à la magistrature suprême, pour la confiance placée en lui par le peuple, ainsi que pour les programmes globaux qu'il a lancés en faveur du développement et de la prospérité".

Il a, en outre, "appelé de ses vœux à la concrétisation d'une vision pour le développement global des relations bilatérales entre les deux pays, tout en adressant à Monsieur le président ses vœux de bien-être et de succès dans l'accomplissement de l'éminente mission dont l'a investi le peuple algérien".

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu également un appel téléphonique de son homologue égyptien, M. Abdel Fattah Al-Sissi, qui l'a félicité pour sa réélection, lui souhaitant "plein succès dans ses missions". Après avoir procédé à un échange de vues sur les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale, les deux dirigeants sont convenus d'une prochaine rencontre. Félicitant aussi le président de la République à cette occasion, le président irakien, M. Abdul Latif Jamal Rashid, s'est réjoui des "relations fraternelles entre les deux pays", tout en souhaitant à M. Abdelmadjid Tebboune "plein succès et réussite dans la conduite du pays au cours des cinq prochaines années". Adressant un message similaire, en son nom et au nom du peuple sud-coréen, le président de la République de Corée, M. Yoon Suk-yeol, a fait part de ses "chaleureuses félicitations" au président de la République, souhaitant à l'Algérie "davantage de prospérité sous sa direction éclairée".

A cette occasion, M. Yoon Suk-yeol a souligné "sa volonté de promouvoir la coopération bilatérale entre Séoul et Alger en un partenariat stratégique"

A son tour, le président de la République de Biélorussie, M. Alexandre Loukachenko, a fait part de ses "chaleureuses félicitations" pour la victoire de M. Abdelmadjid Tebboune à l'élection présidentielle, qu'il a qualifiée de "reconnaissance populaire à ses efforts remarquables pour le développement du pays". A cette occasion, le président biélorusse a exprimé sa disposition à étendre la coopération avec l'Algérie dans différents domaines Le président de la République d'Azerbaïdjan, M. Ilham Aliyev, a affirmé de son côté que la victoire de M. Abdelmadjid Tebboune, "reflète l'immense confiance que le peuple algérien a placé en Monsieur le président", se disant "pleinement disposé à continuer à développer les relations bilatérales entre les deux pays dans plusieurs domaines".

Idem pour le président serbe, M. Aleksandar Vucic, qui a salué en son nom et au nom du peuple serbe "la profondeur des relations entre les deux pays ainsi que leur rôle dans la fondation du Mouvement des non-alignés", se disant convaincu que "la coopération bilatérale poursuivra son développement au mieux des intérêts des peuples serbe et algérien".

Le président djiboutien, M. Ismaïl Omar Guelleh, a, quant à lui, affirmé "son plein engagement et sa disposition à développer les relations bilatérales", souhaitant que "la confiance renouvelée à Monsieur le président de la République soit la source de davantage de prospérité pour l'Algérie".

Pour sa part, le président angolais, M. Joao Lourenço, a affirmé dans son message que "cette victoire reflète la confiance placée par le peuple algérien en son dirigeant pour relever les défis et renforcer les acquis économiques réalisés par Monsieur le président en matière de développement", soulignant "l'impératif intérêt de continuer à œuvrer pour la consolidation des excellentes relations d'amitié et de coopération entre les deux pays".

De même, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie de l'Etat du Niger, Abdourahamane Tiani, a félicité le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour "la confiance qui lui a été renouvelée par le peuple algérien", qualifiant cette réélection de "reconnaissance populaire aux grandes réalisations qu'il a accomplies durant son premier mandat".

M. Abdourahamane Tiani a aussi salué "les relations bilatérales fortes entre l'Algérie et le Niger, qui permettent d'œuvrer à la réalisation de mégaprojets auxquels les deux pays attachent une grande importance". Depuis Tokyo, le Premier ministre japonais, Kishida Fumio, a salué "les efforts de Monsieur le président en faveur de l'instauration de la paix et de la sécurité au Moyent-Orient, notamment à Ghaza, ainsi qu'en Afrique et au Sahel", souhaitant "continuer d'œuvrer de concert au renforcement de la coopération dans tous les domaines". Mercredi, le président de la République avait reçu plusieurs messages et appels téléphoniques pour le féliciter après sa réélection, à l'image du roi de Jordanie, Abdullah II, du prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, et du président russe, M. Vladimir Poutine.

