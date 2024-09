Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a effectué, jeudi, une visite d'inspection à l'université d'Alger 3 "Ibrahim Sultan Cheibout", où il s'est enquis des préparatifs de la rentrée universitaire 2024-2025, indique un communiqué du ministère.

A l'entame de sa visite, le ministre s'est enquis des préparatifs de l'Institut de l'éducation physique et sportive pour l'année universitaire en cours, où il a supervisé la remise des cartes multiservices aux nouveaux étudiants.

Au cours de cette visite, il a également inspecté les opérations d'accès à la faculté via cette carte, de contrôle des présences et de présentation de cours en mode numérique.

Cette université dispose, ajoute la même source, "de portails numériques permettant la communication entre les enseignants et les étudiants". Dans le cadre des préparatifs de la rentrée universitaire, M. Baddari a inspecté les infrastructures sportives de l'institut de l'éducation physique et sportive, ainsi que le Centre de développement d'entrepreneuriat (CDE) et l'incubateur d'entreprises, une démarche s'inscrivant dans le cadre du "renforcement du rôle économique de l'université algérienne", note le communiqué. D'autre part, M. Baddari s'est rendu à l'université de la formation continue (UFC), coïncidant avec la généralisation de la numérisation désormais à l'instar des autres établissements universitaires.

Le ministre de l'Enseignement supérieur avait rencontré, mercredi, le recteurs de l'Université d'Alger et le directeur de l'UFC, en prévision de la rentrée universitaire.

Cette rencontre a porté sur l'université de quatrième génération, le renforcement du rôle économique des universités, outre la distribution des cartes multiservices et le réaménagement des résidences universitaires, selon la même source.