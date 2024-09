1/12 - Les flocons d'avoine

Pour lutter contre le froid, il est important d'avoir une thyroïde qui fonctionne à plein régime. Et pour l'aider à bien fonctionner, privilégiez les aliments riches en zinc et en sélénium, comme les flocons d'avoine par exemple.

2/12 - La cannelle

Cette épice ne se contente pas de parfumer les vins chauds qui nous feraient presque aimer la chute des températures, mais elle réchauffe aussi l'organisme et l'aide à lutter contre le refroidissement.

3/12 - La chicken soup

C'est prouvé : la célèbre "chicken soup" de nos voisins américains serait efficace pour atténuer les symptômes de la rhinopharyngite – que l'on appelle plus simplement "rhume". En 2017, une étude de l'Université du Nebraska (aux États-Unis) a découvert que ce bouillon de poulet très simple à préparer réduisait l'inflammation (donc la sévérité de la maladie), ce qui favorisait un rétablissement plus rapide.

4/12 - Le miel

Ses propriétés antibactériennes sont connues depuis l'Antiquité : riche en vitamines A, B, C et E, mais aussi en minéraux (potassium, magnésium et fer), le miel est un allié puissant durant l'hiver puisqu'il fortifie l'organisme et combat les infections, tant bactériennes que virales. Ainsi, en août 2020, une étude parue dans le BJM Evidence-based Medicine a montré que le miel serait plus efficace que les traitements "classiques" contre la toux, le nez bouché et les maux de gorge !

5/12 - Le poivre

La pipérine que l'on trouve dans le poivre a un effet vasodilatateur qui dilate les vaisseaux et stimule l’afflux sanguin, créant ainsi une sensation de chaleur dans tout le corps. Plus vous en mettrez dans votre plat, plus vous aurez chaud !

6/12 - Le gingembre

Son principe actif (le gingérol) booste la thermogenèse, c'est-à-dire la production de chaleur par l'organisme : on n'hésite donc pas à râper un peu de gingembre frais (c'est plus efficace) dans nos soupes et purées d'hiver. Par ailleurs, en médecine traditionnelle chinoise, le gingembre est réputé pour renforcer les poumons : en cas de rhume ou de coup de froid, il est recommandé de le consommer en infusion.

7/12 - Les fruits secs

Raisins, abricots, pruneaux, mais aussi noisettes, amandes, noix... Les fruits secs sont à adopter pendant l'hiver pour plusieurs raisons. Primo, ils sont moins caloriques qu'une barre chocolatée : c'est donc un en-cas approprié en cette saison où on a tendance à se réfugier dans la junk food...

Deuzio, ils apportent des sucres à index glycémique (IG) élevé qui sont rapidement brûlés par l'organisme, notamment pour fabriquer de la chaleur. Tertio, ils contiennent des nutriments intéressants, comme le magnésium, le fer, le cuivre, le sélénium, le manganèse ou le zinc.

8/12 - L'huile de coco

En hiver, on remplace avantageusement l'huile d'olive ou de colza par de l'huile... de coco ! Cette huile naturelle contribue en effet à la thermogenèse, c'est-à-dire la production de chaleur par le corps : les spécialistes estiment qu'une consommation régulière de 5 g à 10 g d'huile de coco (entre 1 c. à c. et 1 c. à s. régulièrement) augmente d'environ 5 % la thermogenèse par l'organisme.

9/12 - Le curcuma

Cette épice malheureusement méconnue est hyper-utile en plein hiver : grâce aux vitamines C et B3 qu'il contient, le curcuma accentue la production de chaleur par l'organisme (la fameuse thermogenèse) et booste le système immunitaire. Par ailleurs, parce qu'il contient un taux important de magnésium, le curcuma contribue à lutter contre la déprime saisonnière !

10/12 - L'ail

L'ail est un puissant antibactérien : c'est une certitude depuis les travaux de Louis Pasteur. Mais une étude publiée en 2001 a montré qu'une consommation régulière d'ail pendant l'hiver permettait de réduire le risque de développer un rhume : en cas de pathologie ORL (rhume, grippe...), les spécialistes recommandent ainsi de consommer jusqu'à 4 gousses d'ail fraîches par jour !

On peut aussi renouer avec un classique de grand-mère : l'infusion de thym à l'ail...

11/12 - Les agrumes

En plein hiver, les oranges et les clémentines sont sur tous les étals : à raison, car ces agrumes (que l'on privilégie bio et issus de circuits courts) sont hyper-riches en vitamine C, une molécule indispensable au bon fonctionnement du système immunitaire.

L'orange amère est particulièrement intéressante puisque ce fruit (que l'on appelle aussi "bigarade" ou "orange de Séville") puisqu'elle donne un coup de pouce à la thermogenèse, donc à la fabrication de chaleur par l'organisme.

12/12 - Le thé vert

Sans surprise, en hiver, il est préférable de consommer des boissons chaudes qui fluidifient les sécrétions et aident à bien respirer.

On peut, par exemple, se tourner vers le thé vert que l'on sait bon pour la santé puisqu'il recèle de nombreuses substances antioxydantes (des polyphénols, par exemple) : on y ajoute du thym, du romarin ou encore du sureau, autant de plantes qui luttent contre les maladies hivernales.