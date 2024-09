Le moudjahid Idir Smail, officier de l'Armée de libération nationale (ALN) est décédé à l'âge de 90 ans, a-t-on appris, samedi, auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit.

Né le 13 mai 1934 à Larbaâ Nath Irathen, Idir Smaïl a rejoint les rangs de l'ALN 1955. Grâce à ses exploits et sa compétence, il fut nommé responsable de section avec le grade de caporal, puis membre de la troisième région de la zone III de la wilaya III historique.

Le défunt a participé à plusieurs batailles dont la bataille d'Iflissen, au cours de laquelle il fut arrêté, soumis aux pires tortures dans les centres de détention et condamné à mort. Il restera fidèle à ses frères de lutte jusqu'à ce que la patrie recouvre sa liberté et son indépendance.

Après l'indépendance, le défunt a occupé les postes de président du bureau de wilaya de l'Association nationale des anciens condamnés à mort de la wilaya de Tizi Ouzou, et de membre du secrétariat de wilaya de l'Organisation nationale des Moudjahidines.

Il a servi son pays avec dévouement dans toutes les responsabilités qui lui furent confiées, restant fidèle au serment des Chouhada pour transmettre leurs principes nobles et leurs hautes valeurs.

En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laid Rebiga a présenté à la famille du défunt et à ses compagnons d'arme dans la troisième wilaya historique, ses sincères condoléances, priant Allah le Tout-Puissant d'accorder au regretté Sa Sainte Miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis".