Vous faites partie de celles qui ont toujours froid aux pieds ? Du réveil au coucher, découvrez les gestes à faire tout au long de la journée pour réchauffer vos pieds en cette période de grand froid.

Au saut du lit : on les fait bouger

Ces exercices simples relancent la circulation sanguine et contractent les muscles qui vont produire de la chaleur et la diffuser dans le corps... jusqu'au bout des orteils !

Allongée sur le lit : effectuer des flexions avant et arrière du pied, puis de petits cercles de la cheville dans un sens et dans l'autre, suivis de grands cercles dans un sens et dans l'autre. Répéter 10 fois chaque mouvement en respirant calmement.

Debout (une main appuyée contre le mur si besoin) : monter et descendre sur la pointe des pieds, 10 fois lentement et 10 fois plus rapidement. Puis, garder les talons au sol et soulever l'avant du pied, 10 à 20 fois.

Avant de sortir : on les prépare au froid extérieur

Pour ne pas avoir les pieds en mode glaçon dès qu'on met le nez dehors, on réchauffe ses chaussettes en les plaçant sur le radiateur quelques minutes. On en profite pour hydrater ses pieds en les frictionnant avec de l'huile d'amande douce dans laquelle on aura dilué quelques gouttes d'huile essentielle de cyprès, bénéfique pour la circulation.

En fin de journée : on les détend avec un bain de pieds

Dans une bassine d'eau chaude, mettre un galet effervescent pour bain de pieds ou verser une petite poignée de gros sel agrémentée de quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. Plonger ses pieds dedans et essayer de se relaxer une dizaine de minutes en respirant calmement (on vous apprend à bien respirer ici). Pour une détente optimale, placer une petite balle ferme (style balle de golf) dans la bassine et la faire rouler sous un pied, puis l'autre, dans tous les sens et sur toute leur surface.

Avant de dormir : on les chouchoute avec un massage

Frotter vigoureusement ses mains l'une contre l'autre pour les réchauffer et appliquer une crème bien riche ou une huile végétale sur chaque pied.

Frictionner la plante avec le poing, du talon vers les orteils. Avec les pouces, masser en petits mouvements circulaires, du talon vers les orteils.

Empaumer le talon puis le presser afin de relancer la circulation sanguine.

Saisir ensuite chaque doigt de pied ente le pouce et l'index, en commençant par le gros orteil. Presser depuis la base de l'orteil en remontant jusqu'à la base de l'ongle, pincer ensuite de chaque côté de l'ongle avant de relâcher d'un coup sec. Terminer en malaxant longuement chaque orteil et en le faisant tourner sur lui-même, comme pour le déboîter.

Dans la journée, bouger régulièrement ses orteils pour relancer la circulation sanguine dans les extrémités. Exit les chaussettes, bas ou collants trop serrés empêchant le retour veineux. Idem pour les chaussures dont la semelle doit, en outre, être assez épaisse pour bien isoler les pieds du froid.

Porter des chaussettes en laine. Si besoin, superposer 2 paires fines (en prévoir une de rechange si on transpire beaucoup).

Attention : Si vos orteils deviennent soudainement froids, insensibles, blancs, n'hésitez-pas à consulter un dermatologue. Vous souffrez peut-être de la maladie de Raynaud. Le médecin vous prescrira le cas échéant des vasodilatateur afin d'améliorer la circulation sanguine.