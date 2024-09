Température en baisse, vent, pluie ou neige...Votre peau est mise à rude épreuve. Changez vos habitudes pour afficher un joli teint pendant tout l'hiver.

Les deux clés d'une peau protégée, même par temps froid ? Adaptez votre alimentation et utilisez des produits de beauté aux formules oncteuses .

1-PRÉSERVER SES LÈVRES

Leur peau fine, dépourvue de glandes sébacées, ne résiste pas au vent et au froid. On adopte un baume enrichi en beurre végétal (coton, karité) que l'on applique généreusement au fil de la journée, et le soir avant de se coucher.

Les conseils en + :

On change de formule de baume à lèvre régulièrement, sinon la peau s'habitue et le soin devient moins efficace.

Quand on laisse poser un masque visage hydratant, on pense à l'appliquer jusqu'aux lèvres, pour une bouche extra douce.

2-APPLIQUER UN PRODUIT DE TEINT PROTECTEUR

On joue l'effet mille-feuilles, comme un coupe-vent posé sur la peau. On superpose sérum hydratant et crème de jour, puis on ajoute une BB ou CC crème, enrichie en actifs hydratants et protecteurs, parfois dotée de filtre anti UV. Elle joue les boucliers contre les agressions extérieures et on uniformise le teint.

3-CIBLER SES PRODUITS DE MAQUILLAGE

Sur les yeux et les joues on privilégie les textures grasses, beaucoup plus confortables et moins asséchantes que les poudres. Elles ont un fini soyeux et ultra lumineux, très adapté à la faible luminosité de l'hiver.

4- REMINÉRALISER SON CORPS

Sous l'effet du stress et d'une alimentation déséquilibrée, l'organisme s'acidifie. On retrouve un équilibre alcalin en plongeant 3 soirs de suite dans un bain enrichi en sel d'Epsom riche en magnésium (2 mugs de sel pour une immersion de 15 minutes). On sort détendue, et l'organisme a fait le plein de minéraux. Nos cellules évoluent dans un écosystème propice et notre peau est mieux hydratée.

5-MANGER VERT

On adopte un smoothie "belle peau" le matin, composé de 50 % de légumes verts à feuilles (riches en magnésium et potassium) et de 50 % de fruits de saison. On ajoute des graines de lin, riches en oméga 3 anti-inflammatoires, parfait pour les peaux sensibles. Ces graines contribuent aussi au bon fonctionnement des intestins, facteur indispensable pour afficher un joli teint.