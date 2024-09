La deuxième phase de l'administration des vaccins contre la polio aux enfants de moins de 10 ans a commencé dans la zone sud de la bande de Ghaza, a indiqué jeudi le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA).

L'OCHA a annoncé que la première phase de vaccination contre la polio dans le centre de la bande de Ghaza s'est achevée mercredi, avec 187.000 enfants vaccinés, soit bien plus que l'objectif de 156.000 vaccinations.

La troisième et dernière phase est prévue dans le nord de la bande de Ghaza, après la campagne dans le sud. Les travailleurs humanitaires espèrent atteindre un total de 640.000 enfants. Après quatre semaines, une deuxième série de doses orales sera administrée pour achever la campagne lancée lorsqu'un enfant de 10 mois a été diagnostiqué comme étant atteint de la maladie.

L'OCHA a déclaré qu'en Cisjordanie, les forces d'occupation sionistes continuaient d'utiliser des tactiques de guerre meurtrières, y compris des frappes aériennes, à Jénine, Tubas et Tulkarem. Ces attaques ont fait de nouveaux martyrs et blessés, et davantage de routes et d'infrastructures ont été détruites ou endommagées.

"Les installations médicales sont pratiquement assiégées depuis plus d'une semaine, avec de lourdes restrictions imposées aux déplacements des ambulances et du personnel médical", a dit le bureau, avertissant que l'action "aggrave les besoins humanitaires de la population ainsi que l'insécurité et soulève des inquiétudes quant à l'usage excessif de la force".