Des milliers d’enfants dans l’est du Soudan sont exposés au choléra suite à une épidémie majeure causée par des inondations généralisées, de l’eau contaminée et un système de santé décimé après 16 mois de conflit, a indiqué un dernier rapport publié jeudi.

Près de 2 900 cas de choléra et 112 décès ont été signalés entre le 22 juillet et le début du mois de septembre, le ministère soudanais de la Santé ayant officiellement déclaré l'épidémie le 12 août.

Toutefois, "les chiffres réels pourraient être plus élevés, car l'accès limité aux établissements de santé et les retards dans l'orientation des patients vers les communautés conduisent à une sous-déclaration importante", selon le dernier rapport du Groupe de travail sur la santé du Soudan, un partenariat comprenant l'ONU, le ministère fédéral de la Santé et des ONG, dont Save the Children.

A El Damer, dans l'Etat du Nil, et à Gedarif, dans l'Etat de Gedarif, les équipes de Save the Children signalent une forte augmentation des cas de choléra chez les enfants de moins de cinq ans, qui représentent près de 15 % des cas confirmés et des décès à travers le pays.

Selon le Conseil national de la défense civile, les inondations ont déjà fait au moins 173 morts et 505 blessés depuis juin. Elles ont également provoqué l'effondrement, le 24 août, du barrage d'Arbaat, dans l'Etat de la mer Rouge, principale source d'eau potable de la ville côtière de Port Soudan, un pôle humanitaire vital.

De fortes pluies et des inondations ont également forcé 4 300 personnes à quitter les camps de déplacés de l'Etat du Darfour-Nord, notamment le camp de Zamzam, où l'état de famine a récemment été déclaré.

Mohamed Abdiladif, directeur par intérim de Save the Children au Soudan, a déclaré QUE "les enfants du Soudan sont passés d’horreur en horreur. Avant même que le conflit n’éclate l’année dernière, le pays était déjà le théâtre de l’une des plus grandes crises humanitaires du monde : catastrophes naturelles, épidémies et dégradation économique ont laissé 15,8 millions de personnes dans le besoin".

Le responsable de l'ONG rappelle que ce chiffre est désormais passé à 25,6 millions et "des maladies comme le choléra ne feront qu’augmenter encore davantage".