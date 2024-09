A l'occasion de la journée mondiale de la NASH, le 12 juin, revenons sur ce qui caractérise cette maladie du foie qui a touché Pierre Menès. NASH veut dire "non alcoolique steatohepatitis" soit en français : stéatohépatite non alcoolique. Elle est aussi baptisée "maladie du foie gras", ou encore "maladie du soda".

QUELS SONT LES STADES DE LA MALADIE DU FOIE GRAS (NASH) ?

La NASH est donc une maladie du foie qui n'est pas provoquée par un excès de consommation d'alcool. Elle se caractérise par une accumulation de graisse dans le foie. Il existe plusieurs « grades » de la maladie.

Le foie est l'organe le plus imposant du corps humain. C'est lui qui métabolise les nutriments, qui synthétise les protéines, qui produit de la bile et qui stocke le glycogène (qui fournit de l'énergie aux cellules). Quand le foie est sain, il contient un maximum de 5% de graisse.

Le premier grade de la maladie s'appelle "stéatose" : il s'agit du moment où l'excès de calories n'arrive plus à être traité par le foie et se retrouve stocké dans celui-ci sous forme de lipides. A ce moment là, le foie contient plus de 5% de graisse et change de couleur : il passe du rouge au jaune pâle.

L'étape d'après s'appelle NASH : c'est le stade où l'accumulation de graisse est trop importante. Le foie est en inflammation permanente et les cellules se dégradent. Cela crée un phénomène appelé "ballooning", car leur dégradation entraîne un gonflement de l'abdomen. Enfin, l'ultime stade est celui de la cirrhose. Toutes les maladies du foie n'y mènent pas si elles sont prises à temps.

La cirrhose est provoquée par l'inflammation et le ballonnement, qui forment un tissu cicatriciel non fonctionnel (fibrose). A un moment donné, la fibrose est telle que le foie ne fonctionne plus. Cela peut engendrer un cancer du foie, ou une perte des fonctions hépatiques conduisant au décès.

QUELS SONT LES FACTEURS DE RISQUE ?

La maladie du foie gras est ce que l'on appelle une "maladie du mode de vie moderne". C'est-à-dire qu'elle est très souvent le résultat de mauvaises habitudes alimentaires. En général, la NASH est provoquée par un excès chronique d'apport en calories et par un manque d'activité physique couplé. Il existe d'autres types de maladies du foie dues à un excès d'alcool ou à de lourds traitements médicamenteux.

On estime que près de 8 millions de Français sur le foie trop gras, soit 1 personne sur cinq. Parmi eux, 200 000 se trouveraient à un stade avancé. "Cette proportion de foie gras en France pourrait augmenter de 60 % d'ici 10 à 15 ans", expliquait au Parisien le professeur Boursier au CHU d'Angers, en juillet 2019.

La NASH peut être liée à l'hypertension, à la présence d'une maladie cardiaque, à des taux élevés de lipides dans le sang. On constate qu'elle découle fréquemment d'un diabète de type 2, de facteurs d'obésité ou encore d'une résistance à l'insuline. Les personnes présentant ce type de symptômes sont appelées à se faire dépister.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES DE LA NASH ?

Le problème de cette maladie est qu'elle n'engendre pas de symptômes à proprement parler. Elle est souvent découverte à un stade avancé, lorsqu'il est trop tard pour réagir. C'est-à-dire au moment où apparaît la jaunisse, les œdèmes, les hémorragies digestives ou encore une très grande fatigue. A ce stade, il n'est plus question d'un petit excès de graisse dans le foie mais d'une NASH bien installée.

Pour le diagnostiquer, les prises de sang et l'imagerie médicale peuvent aider mais ne sont pas suffisantes. Il est nécessaire d'effectuer une ponction dans le foie : on appelle cela une biopsie hépatique.

COMMENT SE SOIGNE LA NASH ?