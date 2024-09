La sélection algérienne de football a réussi une bonne entrée dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2025), en battant la Guinée équatoriale (2-0), jeudi soir au stade Miloud-Hadefi d'Oran dans le cadre de la 1re journée du groupe E.

Fiche technique

Stade Miloud-Hadefi, temps frais, affluence nombreuse, terrain en bon état, arbitrage de Djindo Louis Houngnandande, assisté d'Eric Aymar Ulrich Ayimavo et Koudougbo Augustin Kougbemede, Le quatrième arbitre Issa Mouhammed (Bénin).

Buts : Aouar (69e) et Gouiri (90+3e)

Avertissements : Mandera (89e) Algérie/ Coco (45+2e) et Nchama (90e) Guinée équatoriale

Algérie : Mandera, Mandi, Hadjam, Tougai, Bensebaini, Zerrouki, Mahrez (Mahrez 82e), Bennacer (Benzia 78e), Bounedjah (Gouiri 78e), Aouar (Zorgane 82e), Benrahma (Hadj Moussa 90+2e)

Entraîneur : Petkovic

Guinée équatoriale : J.Owon, N. Senra (Marvin 77e), J. Buyla, Esteban, P. Ganet (Boacho 66e), Omar Mascarell, Pedro Obiang, S. Coco, I. Salvador (Eneme 83e), B. Nchama , L. Nlavo (Balboa 66e)

Entraîneur : Juan Micha.

Deux années et demi après, les deux sélections s'affrontent pour la deuxième fois de l'histoire, dans un match joué sur un air de revanche pour les Algériens avides de se racheter de leur défaite face au même adversaire qui leur avait stoppé une série de 35 matchs sans défaite lors de la Coupe d'Afrique des nations de 2022 au Cameroun.

Mais les visiteurs n'étaient guère une proie facile pour les protégés de Petkovic, au regard de la stratégie de jeu adoptée dès le début de la rencontre et par laquelle ils ont réussi à mettre hors d'état de nuire Mahrez et ses collaborateurs.

En optant pour un bloc haut, les joueurs de la Guinée équatoriale ont contraint les Verts à utiliser de longues balles qui n'étaient pas dans la plupart du temps les mieux indiqués pour transpercer une défense adverse bien organisée.

D'ailleurs, au cours de la première vingtaine de minutes de la fête, on n'a noté aucune alerte du côté algérien, au moment où L. Lnavo, du côté équato-guinéen, a failli surprendre le portier algérien Mandrea au prix d 'un tir de loin qui a frôlé le poteau droit du dernier rempart des Verts (18e).

Il a dû attendre la 21e minute pour voir le premier danger du côté algérien lorsque l'équipe nationale, qui n'a réussi à aucun moment à élever le rythme, a conservé d'un penalty suite à une double faute sur Tougai et Bounedjah. Ce fut la manière la plus appropriée pour débloquer la situation, sauf que le capitaine revenant Mahrez a échoué dans sa tentative, en voyant le cuir au-dessus de la barre.

Pour la petite histoire, il s'agit du troisième penalty raté par Mahrez dans un match officiel de l'équipe nationale, après avoir vécu le même scénario contre la Zambie et la Côte d'Ivoire, contre deux marqués

Six minutes après, Benrahma, qui a réalisé le plus difficile, a manqué son duel face au gardien, privé les siens de prendre l'avance qui allait les libérer sur le plan psychologique, car depuis, la défense adverse n'a nullement été inquiétée . Au contraire, c'est le portier algérien Mandrea qui a été contraint d'étaler toute sa classe pour dévier en coin un ''missile'' envoyé par Salvador dans le temps additionnel du premier semestre. Les Verts reviennent avec de meilleures intentions en seconde mi-temps, dominants de combat en combat leur adversaire après avoir montré un tout autre visage permettant au nombreux public qui a garni les tribunes de reprendre confiance en siens après avoir été plongés dans le doute pendant 45 minutes.

La ''révolte'' algérienne a été traduite par un gros pressage pendant le premier quart d'heure de cette deuxième période, mais sans parvenir à faire trembler les filets du gardien de la Guinée équatoriale, en dépit de quelques alertes, dont la plus dangereuse l'œuvre de Mahrez.

Le capitaine algérien revient à la charge à la 69e pour rallumer la mèche au prix d'un tir repoussé par le gardien adverse, mais sur la tête d'Aouar qui ouvre la marque.

On s'attendait à la réaction des camarades de Salvador, mais c'était sans compter sur cette envie féroce de la part des poulains de Petkovic qui ont défendu becs et ongles leur maigre acquis, même s'il y avait de la place pour ' 'tuer'' le match dans les dernières minutes de la fête par Benrahma et Benzia, qui ont étrangement raté devant les buts.

Ce ne fut pas le cas pour Gouiri qui a bien saisi l'occasion de se retrouver seul face au gardien Owon pour signer le but du KO dans le temps additionnel, et sceller par là-même le sort de partie à la faveur d'une équipe algérienne qui a réalisé l'essentiel, démarrant comme souhaité les éliminatoires de la prochaine messe footballistique continentale.

Déclarations des entraîneurs

l Vladimir Petkovic (sélectionneur d'Algérie) : "On a fait ce qu'il fallait faire, ce qui nous a permis de gagner avec mérite. On s'attendait à être mis en difficulté par un adversaire très bien organisé, notamment en première mi-temps où nous n'avons pas évolué avec un rythme élevé.

Mais quand on l'a élevé en seconde période tout en ayant une meilleure possession du cuir, on a réussi à dominer les débats et se procurer des occasions franches. Cela dit, on aurait pu marquer plus de buts au regard des occasions ratées, notamment en deuxième période, même si on avait eu aussi l'occasion d'ouvrir la marque en première période, si on n'avait pas raté le pénalité, en plus d'une autre opportunité non conclue.

Ce qui a manqué à l'équipe en première période, c'est la confiance, car dès que mes joueurs se sont remis en confiance, ils sont devenus meilleurs, en allant presser l'adversaire, tout en profitant du soutien de notre public. Je suis content aussi parce qu'il s'agit de la première fois depuis que je suis à la tête de la barre technique algérienne qu'on n'encaisse pas de but. Concernant le prochain match contre le Libéria (10 septembre), nous allons évaluer l'état des joueurs avant de trancher sur l'équipe qui va commencer la partie. Je dois préciser, à ce propos, que Bennacer ne souffre pas de blessure. Je l'ai fait sortir parce qu'il était fatigué pas plus. Je dois, en outre, saluer les efforts consentis par les responsables du stade d'Oran qui nous ont permis d'évoluer sur une bonne pelouse. Une chose est sûre, on reviendra une deuxième fois ici".