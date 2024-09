Pour protéger votre foie des inflammations et des risques de maladies hépatiques telles que la stéatose du foie gras et le cancer, il est nécessaire de réduire la teneur en gras et en sucre de votre alimentation.

Le régime alimentaire occidental riche en matières grasses et en sucres favorise l'inflammation du foie et le déséquilibre intestinal, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale The American Journal of Pathology. Ces conclusions ont été obtenues sur des souris et ont été marquées sur les rongeurs mâles.

Les chercheurs du laboratoire de l'UC Davis Health aux Etats-Unis ont réalisé une expérience avec des souris génétiquement modifiées carencées en FXR, comme les patients atteints de cirrhose du foie ou de cancer du foie qui ont également des niveaux faibles de FXR. Ce marqueur est un outil important pour mieux comprendre le rôle du régime alimentaire et de l'inflammation dans le développement des maladies du foie, y compris le cancer.

TRAITER LE MICROBIOTE DE L'INTESTIN POUR PRÉVENIR LES MALADIES DU FOIE

D'autres données publiées ont déjà montré que les souris déficientes en FXR développent spontanément une stéatohepatite et des tumeurs du foie même lorsqu'elles reçoivent un régime de rongeurs normal. Dans cette étude, les cobayes ont été alimentés soit par un régime alimentaire occidental, soit par un régime de contrôle pendant 10 mois.

Les chercheurs ont trouvé un lien entre le régime occidental et la carence en FXR.

En effet, les souris non modifiées alimentées par le régime occidental et celles carencées en FXR ont développé une stéatose, qui était également plus grave chez les mâles que chez les femelles. Il est intéressant de noter que seules les souris mâles déficientes en FXR ont eu une infiltration massive de lymphocytes et de neutrophiles dans le foie (pour se défendre d'une inflammation), et des adénomes hépatiques (tumeur).

«Nous savons que la transition de la stéatose du foie gras à la stéatohepatite (inflammation dans le foie gras) joue un rôle crucial dans les lésions hépatiques et le cancer. Parce que le foie reçoit 70% de son apport sanguin de l'intestin, il est important de comprendre comment l'intestin contribue au développement de la maladie du foie », a expliqué Yu-Jui Yvonne Wan, professeur et vice-président du département de pathologie et de médecine du laboratoire de UC Davis Health et auteur de l'étude.

« Cette étude est importante car elle associe le régime alimentaire aux changements dans le microbiote intestinal et le profil d'acide biliaire, ce qui ouvre la possibilité que les probiotiques et les médicaments qui simulent les acides biliaires puissent être utiles pour la prévention et le traitement de l'inflammation hépatique et pour lutter contre la progression dans les maladies du foie avancées telles que le cancer ».