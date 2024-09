Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en visite en Chine, a déclaré, mardi, que l'exploitation réelle du potentiel de l'intelligence artificielle (IA) nécessite une "coopération et une solidarité internationales".

Dans un discours prononcé lors d'un Symposium sur l'intelligence artificielle, Guterres a souligné que "l’intelligence artificielle progresse à un rythme rapide, changeant notre monde d’une manière que nous commençons seulement à comprendre. Cependant, nous sommes confrontés à une dure réalité : les opportunités offertes par l’intelligence artificielle ne sont pas partagées de manière égale".

Il a indiqué que l’écart en matière d’intelligence artificielle entre les pays en développement "doit être réduit le plus rapidement possible", soutenant que "pour le bien de toute l’humanité, cette opportunité historique doit être saisie pour jeter les bases d’une gouvernance inclusive de l’intelligence artificielle".

Guterres espère que l’intelligence artificielle pourra "contribuer à sauver les objectifs de développement durable et à ouvrir la voie à un avenir plus durable et plus équitable".

Il a relevé que les gouvernements négociaient actuellement le Pacte numérique mondial en vue de son adoption lors du Sommet des Nations Unies sur le futur à New York ce mois-ci.