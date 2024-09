Le Conseil de la nation a salué, hier dans un communiqué, la pratique démocratique qui a marqué la campagne électorale pour la Présidentielle du 7 septembre, appelant le peuple à participer en masse à cette importance échéance.

Le bureau du Conseil de la nation présidé par Salah Goudjil, président du Conseil, "se félicite de la pratique démocratique qui a marqué la campagne électorale, animée par les trois candidats dans les quatre coins du pays, dans un cadre garantissant la liberté d'expression et la promotion des programmes électoraux et offrant ainsi une opportunité et une vision pour une Algérie victorieuse", ajoute le communiqué.

Le bureau du Conseil de la nation a salué également "le sens de patriotisme des trois candidats et leur esprit de responsabilité, dans le respect des constantes de la nation, des lois de la République et des fondements de la démocratie", offrant l'exemple d'une nation "digne de la réputation et de la place de l'Algérie, de ses institutions fortes et de son peuple civilisé".

A cette occasion, le bureau du Conseil de la nation appelle les Algériens à se rendre massivement aux urnes et à voter en faveur du candidat qu'il jugent le meilleur, afin de participer au raffermissement du Front interne pour faire face aux complots ourdis contre leur pays. "Le vaillant peuple algérien qui s'apprête à vivre une échéance électorale importante alors qu'il est près de célébrer le 70e anniversaire de la Glorieuse Révolution du 1er novembre 1954 avec toute sa symbolique et ce qu'elle suscite comme sentiment de fierté, n'hésitera pas à accomplir son devoir national et à envoyer un message fort et clair que l'Algérie restera digne, grâce à ses enfants fidèles au serment des Chouhada de la Glorieuse Révolution", affirme le bureau.

L'UGTA appelle à une participation massive à l'élection du 7 septembre

L'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) a lancé, mardi, un appel à l'ensemble des travailleurs dans les différents secteurs à participer massivement à l'élection présidentielle du 7 septembre. "Il est nécessaire de lancer un appel solennel à tous les citoyens algériens, notamment les travailleurs dans les différents secteurs vitaux, à participer massivement et activement à cette échéance nationale extrêmement importante", a précisé la centrale syndicale dans un communiqué.

Cette élection "constitue une opportunité pour poursuivre la mise en œuvre de la feuille de route tracée en vue de renforcer les institutions de l'Etat, de consacrer la protection sociale et de préserver le pouvoir d'achat", a estimé l'UGTA. "Aussi, nous devons, en tant que travailleurs, syndicalistes et citoyens, être à la hauteur de cette responsabilité et contribuer sérieusement et activement à cette opération", a souligné la centrale syndicale, soutenant que "chaque voix compte dans cette élection" et que "la forte participation de toutes les catégories de la société, y compris les syndicalistes et les travailleurs, est la clé de la poursuite de la stratégie du changement positif que nous vivons et que nous appelons de nos vœux". L'élection présidentielle est "un rendez-vous historique pour poursuivre les transformations qualitatives qu'a connues le pays, dernièrement, au niveaux social, économique et international", mais aussi "une opportunité pour renforcer la capacité du pays à relever les différents défis", a ajouté la même source. Dans ce contexte, l'UGTA a souligné "l'importance de choisir un candidat hautement compétent et pleinement engagé à soutenir les projets économiques et à renforcer les réalisations à même de contribuer à la création d'emplois et à l'amélioration des conditions de vie de toutes les catégories de la société". La présidentielle du 7 septembre est "une étape charnière dans l'histoire de l'Algérie et l'occasion pour nous, en tant que travailleurs et syndicalistes, d'affirmer notre rôle vital dans la réalisation des objectifs escomptés", a poursuivi la centrale syndicale, soutenant que son engagement à participer à cette élection était "un devoir national nécessaire à la préservation des acquis et à l'édification d'une Algérie forte et prospère".

Des représentants d’associations en Allemagne souhaitent voir le renforcement de la participation de la diaspora parmi les priorités du président élu

Des représentants du mouvement associatif algérien en Allemagne, ont exprimé, mercredi, le vœu de voir le renforcement de la participation des membres de la communauté nationale établie à l’étranger, au développement de leur mère-patrie, figurer parmi les priorités du président qui sera élu.

Dans une déclaration à l’APS, après avoir accompli son devoir électoral au bureau de vote de Frankfurt, le vice-président de l’association de solidarité Algéro-allemande, M. Kharroubi Chemseddine, a fait part de ses attentes dans le cadre de l’élection présidentielle qui a débuté lundi dernier, à l’étranger, souhaitant voir la question du renforcement de la participation des membres de la communauté nationale établie à l’étranger, à tout ce qui a trait à intérêt général du pays, figurer parmi "les priorités du président élu", tout en tirant profit des compétences nationales résidant en Allemagne et qui ont toujours exprimé leur souhait de mettre à disposition leurs expertises acquises en reconnaissance à leur mère patrie".

Il a, dans ce contexte, souligné l’importance de préserver le lien reliant les membres de la communauté nationale établie en Allemagne à l’Algérie, en témoigne, a-t-il dit, leur affluence aux bureaux de vote pour choisir le candidat le plus apte à concrétiser leurs espoirs à l’avenir.

S’agissant des défis les plus importants relevés par les associations activant en Allemagne, M. Kharroubi, a évoqué "le renforcement de la coopération et de la solidarité avec leurs pairs en Algérie, notamment dans le domaine médical et social", "la promotion de l’enseignement de la langue arabe aux enfants des membres de la communauté nationale établie dans différentes villes allemandes", ainsi que "l’ancrage des hautes valeurs nationales à travers la célébration des fêtes nationales et l’organisation d’activités sur leur histoire".

A cet égard, le coordinateur associatif, Bachir Ghenai, a souligné "l'attachement des membres de la diaspora en Allemagne à tout ce qui est algérien", saluant les efforts déployés ces dernières années pour permettre aux associations qui regroupent les Algériens dans ce pays de participer au processus de développement de leur pays d'origine.

Et d'ajouter: "Nous espérons vraiment que ces efforts se poursuivront après l'élection du président, en permettant aux compétences nationales à l'étranger de laisser leur empreinte dans le processus de développement que connaît l'Algérie".

Dans le même contexte, M. Ghenai, activant au sein de plusieurs associations en Allemagne, telles que l'Association culturelle algérienne à Hambourg et l'Association des étudiants algériens, a affirmé que l'essentiel pour ces organisations est de "renforcer les liens de la nouvelle génération des enfants de la communauté nationale résidant en Allemagne avec l'Algérie, en leur transmettant son patrimoine historique et culturel".

Il a ajouté, à ce propos, que la concrétisation du projet de création d'une plateforme pour enseigner aux enfants des Algériens à l'étranger la langue arabe et l'histoire de leur pays à distance, en s'appuyant sur le programme algérien, est actuellement en cours de réflexion.

Début du vote dans les bureaux itinérants dans le sud du pays (LEVER DE RIDEAU)

Les populations nomades et des zones reculées et enclavées dans les wilayas du sud du pays commencent à voter, ce mercredi, dans le cadre de l'élection présidentielle du 7 septembre, au niveau des bureaux itinérants, qui concerne 116.064 électeurs inscrits à travers 134 bureaux, dans 51 communes réparties sur 16 wilayas.

Selon l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), les 134 bureaux de vote itinérants sont répartis comme suit : 4 à Adrar, 4 à Laghouat, 4 à Béchar, 29 à Tamanrasset, 6 à Ouargla, 9 à Illizi, 12 à Tindouf, 21 à El Oued, 1 à El M’Ghaier, 9 à Naâma, 7 à Timimoun, 6 à Bordj Badji Mokhtar, 6 à Béni Abbès, 4 à In Salah, 3 à In Guezzam et 9 à Djanet.

A cet égard, les délégations de l'ANIE, au niveau des wilayas concernées ont affirmé que "tous les moyens humains et matériels ont été réunis pour garantir le bon déroulement du scrutin".

Dans la wilaya de Tindouf, l'opération de vote débutera au niveau de 12 bureaux itinérants, 72 heures avant la date du scrutin et la wilaya de Ouargla a mis en place à son tour 6 bureaux itinérants se situant dans des zones reculées de la daïra frontalière d'El Borma.

La wilaya d'Adrar s'est dotée, quant à elle, de 4 bureaux itinérants dans lesquels le processus de vote débute 24 heures avant le 7 septembre courant. Ces bureaux sont répartis à travers les communes de Tsabit, Timi et Reggane.

Dans la wilaya frontalière de Bordj Badji Mokhtar, 6 bureaux itinérants ont été mis à disposition pour démarrer le processus de vote 48 heures à l'avance, au profit des bédouins nomades dans les communes de Bordj Badji Mokhtar et Timiaouine.

La wilaya de Djanet, située à l'extrême sud-est du pays, sera dotée de 9 bureaux itinérants dans lesquels le scrutin sera avancé de 72 heures.

De son côté, la wilaya de Tamanrasset compte 29 bureaux itinérants pour un électorat de 21.603 électeurs inscrits.

Le processus de vote débutera au niveau de 19 bureaux itinérants 72 heures avant le jour du scrutin et 10 autres 48 heures avant.

Pour la wilaya d'In Salah, 4 bureaux itinérants ont été mobilisés et le processus de vote débutera au niveau de 2 bureaux avant 48 heures et au niveau des deux autres avant 24 heures.

Quant à la wilaya de Béchar, il existe 4 bureaux itinérants dans lesquels le processus de vote commence 72 heures avant le jour du scrutin, tandis que le vote débutera 24 heures avant le scrutin dans un bureau mixte.

Conformément à l'article 132 de la loi organique relative au régime électoral qui stipule que le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) "peut, à la demande du coordonnateur de la délégation de la wilaya de l'ANIE, décider d'avancer l'ouverture du scrutin de 72 heures maximum dans les communes où il n'est pas possible de procéder aux opérations de vote le jour même du scrutin, à cause de l'éloignement et la dispersion des habitants, et cela selon une décision qui sera publiée immédiatement par tous moyens appropriés".

Le président de l'ANIE peut également décider d'"avancer l'ouverture du vote d'un maximum de 72 heures pour toute autre raison dans une commune déterminée".

Des équipes d'encadreurs ont été déployées pour la gestion de l'opération dans ces bureaux itinérants, tout en fournissant tous les moyens nécessaires, y compris des véhicules tout terrain en raison des chemins difficiles qui caractérisent ces zones reculées du sud, en plus de permettre aux observateurs et représentants des trois candidats à l'élection présidentielle de suivre le processus électoral.