L'athlète algérien Mohamed Berrahal a pris la 4e place au 200 mètres (T51) des Jeux paralympiques 2024 de Paris, mardi à l'occasion de la 5e journée des épreuves du para-athlétisme qui se déroulent à Saint-Denis.

L'Algérien de 45 ans a terminé au pied du podium, à l'issue d'une course remportée par le Canadien Fournie Cody (37.64), devant le Finlandais Piispanen Toni (38.55) et le Belge Genyn Peter (38.65).

Au niveau mondial, Mohamed Berrahal possède à son actif trois médailles : une en or (disque), avec record du monde, lors des Mondiaux de Lyon en 2013, une bronze au 100m en 2015 à Doha et une argent à Kobe (Japon) au 200 mètres.

De son côté, la doyenne de la sélection algérienne, Nadia Medjmedj (50 ans), a terminé la finale du javelot dames à la 7e place avec un jet mesuré à 17m80, dans un concours qui a vu la participation de 12 athlètes dont l' L'Iranienne Motaghian Moavi, détentrice du record paralympique (24m50) et la Brésilienne Rocha Machado Raïssa, la recordwomen de la spécialité (24m80).

Engagé dans la course du 1500m (T13), Baka Abdellatif, s'est contenté, lui, de la sixième place avec un chrono 3:47.16, une performance au déçà des espérances du médaillé de bronze aux derniers Mondiaux de Kobe au Japon, mais également à celui qui détient les records du monde et paralympique de la spécialité.

Hamdi Sofiane (T37) a fini 5e lors de la 1re série des demi-finales du 400 mètres avec un chrono de 53.46. Les Trois premiers de chacune des deux séries ainsi que les deux meilleurs temps se qualifient pour la finale.

En finale du 400m (T36), l'Algérien Thelaidjia Fakhreddine (24 ans) a terminé à la 6e place avec un chrono de 53.91, dans une course qui a vu le médaillé d'or, l'Australien Turner James, bat le record du monde avec un temps de 51.54.

Cette 5e journée du rendez-vous paralympique de Paris verra également l'entrée en lice du quatuor Lahouari Bahlaz, Walid Ferhah, Ahmed Mehideb et Abdelhak Missouni en finale du concours de poids (F32) à partir de 18h16.

Au classement provisoire des médailles, l'Algérie pointe à la 23e position sur 65 pays classés, avec un total de quatre médailles dont deux en or décrochées par Nassima Saifi (disque) et Skander Djamil Athmani (100) ainsi que deux bronzes remportées par Ahmed Mehideb (Club F32) et Lynda Hamri (longueur).

Le Para-judo pour des consécrations à Paris

Le para-judo algérien pour mal-voyants (handisport) prend part pour la 6è fois consécutive aux Jeux Paralympiques et ambitionne au rendez-vous de Paris (28 août-8 sept) de se distinguer et confirmer ainsi sa domination au niveau africain et régional, après les médailles d'Athènes (2004), Pékin (2008), Londres (2012), Rio (2016) et Tokyo (2020).

La mission de tenter de concrétiser cet objectif est sur les épaules des deux judokas qualifiés, à savoir Ishak Ouldkouider (-60, classe J2) et Abdelkader Bouamer (-60kg, classe J1). Ces deux athlètes auront l'honneur, non seulement défendre la place de choix du para-judo algérien, mais aussi d'essayer d'être sur les podiums comme ils ont toujours su le faire.

OuldKouider qui est à sa seconde participation est classé 7e mondial dans une classe dominée par le Champion du monde Ouzbek, Namozov Sherzod, leader mondial, suivi de l'Ukrainien, Davyd Khorava, et le Géorgien, Zurab Zurabiani.

"Les jeux sont différents des championnats ou de la coupe du monde, et c'est la forme physique et psychologique et surtout la concentration de l'athlète qui déterminera son parcours. Ouldkouider se trouve dans le Top 8.", a déclaré l'entraîneur nationale, Mounia Kerkar, ex-international.

Même cas de figure pour l'autre chance algérienne de médaille, l'athlète Abdelkader Bouamer qui participe à ses premiers jeux paralympiques. L'athlète occupe la 8e position au classement de sa catégorie et de sa classe où l'Indien, Parmar Kapil, est solide en 1re position mondiale, devant le Brésilien De Oliveira Elielton et le Portugais Vieira Miguel, soit les grands favoris pour le podium identique à celui des valides.

"Nous avons arraché nos places pour être ici à Paris. Les athlètes de chaque catégorie et classe se connaissent bien, et chacun voudrait réaliser quelque chose lors de cette 17e édition des JP. On s'est bien préparé pour et on fera le maximum pour honorer notre pays et aussi notre statut d'athlète international", a expliqué l'athlète Oulkouider.

Un avis partagé par son compatriote Bouamer qui a bien progressé avec les compétitions auxquelles il avait pris part. "Les meilleurs athlètes sont présents mais nous aussi on figure parmi les huit meilleurs para-judokas. C'est vrai que chaque athlète souhaite un tirage au sort clément pour avancer dans la compétition, mais si on est là, c'est pour aller le plus loin possible dans l'épreuve", a souligné à son tour, Bouamer.

Les athlètes connaîtront leurs adversaires, le 4 septembre après le tirage au sort prévu en ligne.

Programme de la compétition (heure algérienne):

Le 5 septembre 2024 :

09h00 (à partir des 8es de finales jusqu'à la finale, l'après-midi :

-60kg, classe J1 : Abdelkader Bouamer