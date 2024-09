Le boxeur japonais Naoya Inoue, champion du monde unifié des super-coqs, a défendu avec succès ses titres WBC, WBA, IBF et WBO, en battant l'Irlandais TJ Doheny, au septième round mardi à Tokyo.

Invaincu en 28 combats, dont 25 remportés avant la limite, Inoue a été déclaré vainqueur lorsque Doheny s'est retrouvé incapable de continuer, après une série de coups au corps.

Agé de 31 ans, le champion nippon, surnommé "Monster", remettait en jeu l'ensemble de ses titres pour la deuxième fois depuis qu'il a unifié la catégorie en décembre dernier.

Il n'est que le deuxième homme, après l'Américain Terence Crawford, à devenir champion du monde incontesté dans deux catégories de poids différentes depuis le début en 2004 de l'ère des quatre principales fédérations.

Inoue avait auparavant unifié la catégorie des poids coqs fin 2022. Lors de son précédent combat contre le Mexicain Luis Nery, disputé en mai dernier, devant 55.000 spectateurs au Tokyo Dome, le natif de Zama avait été mis au tapis pour la première fois de sa carrière, mais il n'a jamais semblé en danger face à Doheny (37 ans).

Confronté à un adversaire prudent, Inoue a dû faire preuve de patience, mais il a commencé à asséner des coups de plus en plus puissants au fur et à mesure que le combat avançait. Celui-ci s'est brusquement arrêté lorsque Doheny, semblant blessé à la hanche, s'est soudainement mis à boiter environ 20 secondes après le début du septième round.

Incapable de marcher, son équipe a dû ensuite l'aider à quitter le ring. Suite à ce revers, Doheny, qui a détenu le titre mondial IBF des super-coqs de 2018 à 2019, compte 26 victoires (dont 20 KO) pour cinq défaites.