Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a fait état, à Alger, de l'importance du recours accru aux grandes surfaces commerciales comme outil efficace pour réguler l'approvisionnement du marché national et contrôler les prix.

Procédant à l'inauguration du "Four Weeks Market", au centre commercial "Marina Mall" (en face de Djamaa el-Djazair), en présence du président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula, du Secrétaire général de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), Issam Bedrissi, et de cadres du ministère, M. Zitouni a précisé que de telles surfaces constituaient un des outils sur lesquels il faut compter pour assurer l'approvisionnement régulier du marché en produits et réduire le nombre d'intermédiaires dans le processus de distribution, à même de garantir des prix concurrentiels et de lutter contre la spéculation.

Ce type de commerce de détail, a-t-il affirmé, permet aux clients de faire tranquillement leurs achats, notamment avec la variété de produits proposés et l'utilisation des nouvelles technologies à l'instar des moyens de paiement électronique (par carte et par téléphone portable), relevant que le ministère s'emploie à remédier au retard enregistré en matière de grandes surfaces commerciales, dont le nombre ne dépasse pas actuellement 58 surfaces (avec une superficie de plus de 2500 m2).

A ce titre, il a fait savoir que ses services avaient commencé à encadrer l'activité des grandes surfaces commerciales. "Nous allons entamer la préparation du cadre juridique spécifique à ces surfaces ainsi qu'aux centres d'achat, tout en facilitant les procédures pour attirer les investisseurs", a-t-il dit. Le marché national, ajoute-t-il, va bientôt connaitre l'accès d'investisseurs algériens et étrangers, au domaine des grandes surfaces commerciales, et des centres d'achat et de distribution.

Il a, en outre, fait état d'un investissement qatari dans ce domaine à même d'ouvrir 500 espaces commerciaux au niveau des wilayas du pays, ce qui permettra de créer 10.000 postes d'emploi.

Sillonnant les rayons de cet espace qui s'étend sur une superficie de 6.000 m2 et emploie près de 400 employés dans près de 35 métiers notamment des bouchers, des boulangers, des poissonniers, des vendeurs de fruits et légumes, et de produits alimentaires, le ministre a souligné la nécessité d'appliquer des marges bénéficiaires raisonnables, notamment pour les produits de large consommation, indiquant que le grand nombre d'intermédiaires a entraîné une hausse des prix à des niveaux irraisonnables, comme ce fut le cas récemment pour la banane.

Selon les explications fournies au ministre à cette occasion, "Four Weeks" s'emploie, à travers son plan de développement 2024-2032, à ouvrir 81 points de vente au niveau du Grand Alger, dont 14 points de type "hypermarché" (grande surface), 43 "supermarchés" et 24 magasins de proximité, ainsi que 12 points dans les Hauts Plateaux, 10 à l'Ouest algérien et 12 au Sud du pays de type "hypermarché".

Lancement de l'opération d'exportation des sacs en papier vers trois pays arabes

Après la cérémonie d'inauguration, le ministre du Commerce a présidé le lancement de l'opération d'exportation des sacs en papier vers trois pays arabes par la société "Azadea Algeria".

Cette opération "est le fruit de la politique du commerce extérieure adoptée par Monsieur le Président de la République qui a encouragé la production locale, génératrice de richesse et d'opportunités d'emploi", a estimé M. Zitouni, ajoutant que ces opérations illustrent notre capacité à "couvrir les besoins du marché national en ce produit qui, par le passé, dépendait à 100% de l'importation".

Ces sacs en papier exportés, relève le ministre, "répondent aux normes internationales ayant permis leur commercialisation par de grandes marques", réitérant l'engagement de son département ministériel à poursuivre l'appui aux producteurs nationaux pour accéder à de nouveaux marchés.

Pour sa part, le SG de l'UGCAA, Issam Bedrissi a fait savoir que cette opération symbolique démontre l'amélioration du climat d'affaires en Algérie, étant un véritable indicateur qui prouve que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre les 30 mds/USD d'exportations hors hydrocarbures à l'horizon 2030.

S'exprimant à cette occasion, le directeur général de la société "Azadea Algeria", Ali Badreddine a salué cette initiative qui est à même d'approvisionner près de 700 magasins de cette marque au Moyen-orient, rappelant que ces sacs étaient, autrefois, importés d'autres pays.