Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a reçu, hier, un appel téléphonique du ministre des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite, pays frère, le prince Fayçal ben Farhan Al Saoud, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cet entretien téléphonique, les deux ministres ont "passé en revue les développements de la question palestinienne à la lumière de la poursuite de la guerre génocidaire à laquelle se livre l'occupation israélienne dans la bande de Ghaza et de son prolongement en Cisjordanie aux mains des autorités d'occupation et des colons israéliens dans le cadre d'une vaste opération d'épuration, d'occupation et d'expansion", a précisé le communiqué.

Les deux ministres ont également évoqué "les perspectives de renforcement de l'action arabo-musulmane face à ces défis grandissants et de mobilisation de la communauté internationale pour la défense de la légalité en faveur de l'établissement de l'Etat palestinien indépendant et souverain comme solution juste, durable et définitive au conflit arabo-israélien", a ajouté la même source.