Mal de gorge, difficulté à avaler ? C'est sans doute une angine. Cette affection des amygdales, parfois accompagnée de fièvre, est souvent douloureuse. Dans la plupart des cas, on la soigne soi-même et tout rentre dans l'ordre après une petite semaine.

Chez l'adulte, 8 angines sur 10 sont dues à un virus.

Dans certains cas, l'infection est plus large et touche en même temps le pharynx ou le nez : il n'est donc pas rare que l'on ressente aussi des picotements au fond de la gorge ou que le nez coule abondamment. Mais les antibiotiques sont rarement nécessaires. Une automédication bien réfléchie suffit.

ON APAISE LA DOULEUR

Avec un antalgique, essentiellement du paracétamol (6 comprimés de 500 mg/jour maximum).

L'aspirine et les anti-inflammatoires sont déconseillés. Car en luttant contre l'inflammation, ils peuvent diminuer la lutte naturelle de l'organisme contre l'infection. Ce qui peut entraîner des complications en cas de surinfection bactérienne.

Des pastilles (Drill, Streptsils...) ou des collutoires (Eludril, Humex...).

La plupart contiennent à la fois des antalgiques (lidocaïne, tétracaïne), et des antiseptiques (biclotymol, cétylpyridinium...) : 3 à 6 prises par jour, selon le médicament.

ON NE PREND PAS FORCÉMENT DES ANTIBIOS

Il faut consulter quand la température dépasse 38,5°C, et que la fatigue et la douleur vous clouent au lit : il est possible que l'infection soit bactérienne et nécessite des antibiotiques. Le médecin décide en fonction de l'aspect de la gorge, de son expérience, du résultat du test s'il l'effectue.

On doit consulter quand apparaissent d'autres signes... Des petits boutons rouges partout sur le corps : c'est peut être une scarlatine provoquée par la bactérie responsable de l'angine.

Des gros ganglions sous le cou, ce peut-être une mononucléose infectieuse. Quand les symptômes ne s'améliorent pas, voire empirent après 48 heures d'automédication, il faut voir un médecin.