Bien qu'elles soient le plus souvent bénignes, mieux vaut tout de même se méfier des angines. Certaines complications bactériennes rares, mais graves, sont en effet en recrudescence. Ce qu'il faut savoir sur ce mal de gorge avant d'opter pour l'automédication ou prendre rendez-vous chez le médecin.

La question qui se pose devant une gorge rouge, blanche ou qui fait mal, c'est : a-t-on besoin d'antibiotiques ? Pour soulager l'angine si elle est causée par une bactérie mais surtout pour éviter les complications locales (autour de la gorge) ou générales (bactérie qui s'installe ailleurs, notamment au niveau des valves cardiaques). Leur prescription "large" avait fait quasiment disparaître les complications générales. Mais cet excès de prudence a fini par entraîner de nombreux traitements injustifiés! D'où les campagnes pour diminuer leur consommation. Le problème, c'est qu'on a eu tendance à les remplacer par des anti-inflammatoires, dont on mesure aujourd'hui les limites, et même les effets secondaires. Depuis une dizaine d'années, les médecins ORL s'alarment de l'augmentation des abcès des amygdales (phlegmon) et d'infection des tissus du cou (cellulite cervicale). "Des complications gravissimes qui avaient pratiquement disparu", affirme le professeur Reyt, du CHU de Grenoble.

PAS D'ANTI-INFLAMMATOIRE EN CAS D'ANGINE

Une étude menée pendant 18 mois dans 13 centres hospitaliers pointe ce danger des antiinflammatoires ( advil,® ibuprofène ®..) seuls dans les angines bactériennes. Sur 412 patients admis avec un phlegmon, presque 40 % n'avaient pas reçu d'antibiotiques mais plus de 70 % prenaient un anti-inflammatoire et parfois même deux (cortisone dans 25 % des cas). "En calmant la douleur et en réduisant l'inflammation, ces traitements masquent les premiers signes des complications, ce qui retarde la mise en route du traitement ! explique l'ORL. Pas étonnant qu'un plus grand nombre de phlegmons soit relevé dans les deux régions de France où l'on prescrit le moins d'antibiotiques, Rhône-Alpes et Pays de la Loire. Ils sont, à l'inverse, peu fréquents dans le Nord où sont prescrits le plus d'antibiotiques. Il ne faut donc pas prendre d'anti-inflammatoire pour une angine sans consulter au préalable.

LES RISQUES DE COMPLICATIONS DIFFÈRENT SELON L'ÂGE

Pas question pour autant de prendre des antibiotiques au moindre mal de gorge. Tous ne sont pas des angines et toutes les angines ne risquent pas d'évoluer vers des complications. "Le risque est quasiment nul chez le nourrisson et le petit enfant jusqu'à 3 ans. Ils font des angines virales, associées le plus souvent à une rhinopharyngite", précise le médecin.

"C'est entre 4 et 15 ans que le risque est le plus grand puisqu'à cet âge, 25 à 50 % des angines sont bactériennes, causées par un streptocoque (strepto A) le plus souvent, mais aussi des pneumocoques, des haemophilus influenzae...". A l'âge adulte, l'angine redevient majoritairement virale.