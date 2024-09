Pour soigner les brûlures légères, il existe des solutions naturelles simples et efficaces. Huiles essentielles, phytothérapie, homéopathie... 4 remèdes naturels pour soigner les brûlures en soulageant la douleur et en favorisant une bonne cicatrisation.

Eau bouillante, barbecue, four chaud... En cas de brûlure, voici des solutions naturelles pour calmer la douleur et cicatriser la peau.

L'HUILE ESSENTIELLE DE LAVANDE ASPIC POUR LA CICATRISATION

Pourquoi ça marche ?

C'est une huile essentielle (HE) cicatrisante et apaisante qui calme bien les brûlures du premier et du deuxième degré superficiel.

Comment l'utiliser ?

• Sur une petite surface : appliquer 2 ou 3 gouttes et renouveler toutes les 15 minutes tant que la douleur reste vive (5 ou 6 fois).

• Sur une zone plus étendue : mélanger 10 gouttes d'HE de lavande aspic dans 1 cuillerée d'huile d'amande douce ou de macérât de millepertuis (voir ci-contre), puis appliquer sur la brûlure.

Quelles précautions d'emploi ?

Chez les femmes enceintes ou qui allaitent, les personnes épileptiques et les moins de 3 ans, utiliser l'HE de lavande officinale (appelée aussi lavande fine ou lavande vraie).

Le conseil en plus : ne jamais appliquer une autre huile essentielle qui risquerait d'augmenter la douleur de la brûlure.

LES REMÈDES HOMÉO CONTRE LES BRÛLURES

• En cas d'œdème et si la douleur est calmée par le froid : Apis mellifica 9 CH, à raison de 5 granules toutes les 10 à 15 minutes, en espaçant les prises au fur et à mesure de l'amélioration.

• Si la peau est sèche, douloureuse, rouge et chaude : Belladonna 9 CH, 5 granules toutes les heures en espaçant les prises à mesure que la douleur diminue.

• Si la peau est couverte de petites cloques qui démangent beaucoup : Urtica urens 5 CH, 5 granules, 3 fois par jour.

• Si la peau présente de grosses cloques : Cantharis 5 CH, 5 granules, 3 fois par jour.

Les produits tout en un

Cicaderma pommade, Boiron, 6,13 € les 30 g.

Calendoron crème, Weleda, 6 € les 25 g. Ces deux préparations homéopathiques favorisent la cicatrisation des brûlures superficielles et peu étendues.

LE MACÉRÂT DE MILLEPERTUIS POUR CALMER LA DOULEUR

Pourquoi ça marche ?

Le macérât (appelé aussi macération huileuse ou huile médicinale) de millepertuis est anti-inflammatoire et cicatrisant. Il calme la douleur et favorise la réparation tissulaire.

Comment l'utiliser ?

Imbiber une compresse stérile avec un produit tout prêt ou une préparation maison (voir recette ci-dessous), la poser sur la brûlure, mettre en place une bande et renouveler le pansement tous les jours.

Quelles précautions d'emploi ?

Le macérât de millepertuis est photosensibilisant (risque de réaction au soleil).

Il est donc déconseillé de s'exposer dans les 24 heures qui suivent une application.

Recette maison

Remplir un bocal stérilisé de fleurs fraîches de millepertuis sauvage à petites fleurs (Hypericum perforatum) coupées en petits morceaux, sans les tasser et ajouter de l'huile de tournesol ou d'olive bio. Exposer le bocal au soleil pendant 21 jours en l'agitant une fois par jour. Le liquide va prendre progressivement une teinte rouge sang. Filtrer ensuite la préparation à travers un linge propre. La verser dans un bocal en verre teinté, puis étiqueter et conserver à l'abri de la lumière dans un endroit frais, mais pas au réfrigérateur.

Le produit tout en un

Huile végétale de millepertuis (macérât) bio, Revelessence, 5,20 € les 50 ml. Plus d'infos sur www.revelessence.com.

L'ALOE VERA POUR CALMER ET APAISER

Pourquoi ça marche ?

Calmant et apaisant, il hydrate, régénère la peau et diminue les rougeurs.

Comment l'utiliser ?

Poser une noix de gel d'aloe vera sur la brûlure et masser doucement. Si on dispose d'un aloe vera chez soi, couper une feuille en deux, recueillir le gel transparent de la plante et le déposer sur la brûlure.

Le produit tout en un

Aloe vera gelly, Forever Living Products, 21,08 € les 118 ml.

LES GESTES DE PREMIERS SECOURS FACE À UNE BRÛLURE

• Le premier réflexe est de passer immédiatement la brûlure sous l'eau froide (15 °C), pas glacée, avant de commencer les soins.

Le filet d'eau ne doit par tomber directement sur la zone touchée, mais juste au-dessus, afin de couler doucement sur la lésion pendant 5 à 15 minutes au minimum, jusqu'à ce que la douleur diminue. Ne pas arrêter trop tôt, car la brûlure risque de s'étendre.

• Surtout ne pas appliquer de glace, ni de corps gras (beurre, huile...).

• Appeler un médecin ou le Samu si la brûlure est étendue ou profonde (deuxième degré profond ou troisième degré) ou si elle est localisée au visage.