Plusieurs projets d’entretien, de renforcement et de réhabilitation du réseau routier de la wilaya d’Ain Defla sont en cours de réalisation, a-t-on appris lundi auprès de la direction locale des travaux publics.

Des opérations de renforcement et d'entretien des routes nationales et des chemins de wilaya ont été récemment lancées à Ain Defla, a indiqué à l’APS le responsable du service d’entretien et de l’exploitation des infrastructures de base, Mahdada Hicham, soulignant qu’un important budget a été mobilisé par les pouvoirs publics pour concrétiser ces projets.

Il a ajouté que trois opérations inscrites pour l’exercice 2024, concernaient les travaux de renforcement de la route nationale (RN) 65 sur 4 km au niveau de la localité de Souk El Tenine dans la commune de Tacheta Zougagha, l’entretien des chemins de wilaya et l’entretien du réseau des routes nationales, pour un montant de global de 910 millions DA.

Pour l’entretien des chemins de wilaya, les travaux vont s’effectuer sur un linéaire de 23 km, et le taux d'avancement de la réalisation a atteint près de 60%, a précisé le responsable.

Concernant l’entretien des routes nationales, il a fait savoir que les travaux concernent l’installation de la signalisation et la réalisation de cinq ouvrages d’art, indiquant que sept lots de l’opération sont achevés et trois autres sont en cours de réalisation.

D’autres projets sont en cours de réalisation notamment le traitement d’un glissement sur la RN 4 au niveau du col Condec et une opération de renforcement du même tronçon routier entre la ville de Boumedfaa et la wilaya de Blida, outre l’entretien de la RN 14 sur 1.5 km à Adja dans la commune de Khemis Miliana, selon la même source.

Par ailleurs, la réhabilitation du chemin de wilaya n 3 sur une longueur de 6 km, entre les communes de Mekhatria et El Amra est en cours, a-t-il noté, indiquant que l’objectif de la direction des travaux publics est d'achever les projets avant le 31 décembre prochain.