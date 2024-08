La sélectionneur bosnien de l'équipe algérienne de football, Vladimir Petkovic, a dévoilé jeudi une liste de 26 joueurs en vue des deux prochains matchs prévus le 5 septembre (20h00) au stade Miloud-Hadefi d'Oran face à la Guinée-équatoriale, et le mardi 10 septembre au Samuel Doe Stadium de Monrovia (17h00, heure algérienne) devant le Libéria, comptant respectivement pour la 1re et 2e journées (Gr.E) des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2025 (21 décembre 2025-18 janvier 2026).

Le coach national a dévoilé cette liste à l'occasion de la conférence de presse qui se déroule en ce moment à la salle des conférences "Mohamed Sellah" au stade Nelson-Mandela de Baraki.

Cette liste est marquée par la sélection de l'arrière gauche Naoufel Khacef du CR Belouizdad et le gardien Alexis Guendouz (Persepolis FC/Iran) ainsi que le retour des milieux de terrain Hichem Boudaoui (OGC Nice/France) et Adem Zorgane (Cherleroi SC/Belgique) et la convocation pour la première fois du défenseur latéral Mohamed Farsi (Colombus Crew/Canada).

Figure dans le groupe des Verts qui entreront en stage le 2 septembre prochain au centre technique national de Sidi-Moussa (Alger), l'ailier droit Riyad Mahrez (Al-Ahli Djeddah/Arabie Asoudite) dont la dernière apparition sous le maillot national remonte à la dernière CAN-2023 en Côte d'Ivoire et qui n'a toujours pas été convoqué depuis l'arrivée de Petkovic sur le banc de l'équipe nationale en février dernier.

De son côté, le défenseur du Borussia Dortmund (Div.1 allemande de football) Ramy Bensebaïni, remis d'une blessure au ligament interne du genou droit contractée en mars dernier, a fait également son retour après près de six mois d'absence.

La grande surprise de la liste dévoilée par le sélectionneur national reste sans soute la sélection du milieu de terrain d'Al Raed (Arabie Saoudite), Amir Sayoud, convoqué pour la première fois chez les Verts, lui qui faisait partie de l'équipe nationale A', sacrée en Coupe arabe Fifa-2021 à Doha (Qatar).

La première rencontre face à la Guinée Equatoriale sera dirigée par un trio béninois, conduit par Djindo Louis Houngnandande. Il sera assisté d'Eric Aymar Ulrich Ayimavo et Koudogbo Augustin Kougbemede. Le quatrième arbitre est Issa Mouhamed.

L'instance africaine de football avait également désigné les arbitres devant officier la rencontre Libéria-Algérie, prévue le mardi 10 septembre au Samuel Doe Stadium de Monrovia (17h00, heure algérienne), pour le compte de la 2e journée des qualifications de la CAN-2025.

Il s'agit d'un quatuor soudanais dirigé par Mahmood Ali Mahmood Ismail qui sera assisté de Mohammed Abdallah Ibrahim et Omar Hamid Mohamed Ahmed. Le quatrième arbitre est Abdelaziz Hafar Abdallah Abdallah Estalgoo.

Les coéquipiers du capitaine Aïssa Mandi reprendront les qualifications en octobre (7-15 octobre) en recevant le Togo, avant d'aller défier le même adversaire, pour le compte de la 4e journée.

Les deux dernières journées sont programmées entre les 11 au 19 novembre 2024. L'Algérie se déplacera en Guinée-équatoriale pour croiser le fer avec le "Nzalang nacional", avant de boucler sa campagne à domicile face au Libéria.

Les deux premiers des 11 groupes seront qualifiés pour la phase finale, alors qu'un seul pays se qualifiera pour le tournoi final dans le groupe du pays hôte.

Voici par ailleurs la liste des 26 joueurs :

Gardiens: Alexis Guendouz (Persepolis FC/Iran), Anthony Mandrea (SM Caen /France), Alexandre Oukidja (FC Metz/France)

Défenseurs: Ryan Aït Nouri (Wolwerhampton), Youcef Atal (Adana Demirspor/ Turquie), Zinédine Belaïd (Saint-Trond VV/Belgique), Jaouen Hadjam (Young-Boys/Suisse), Mohamed Amine Madani (JS Kabylie), Aïssa Mandi (LOSC Lille/France), Mohamed Amine Tougaï (ES Tunis/ Tunisie), Naoufel Khacef (CR Belouizdad/ Algérie), Ramy Bensebaïni (Borussia Dortmund /Allemagne), Mohamed Farsi (Colombus Crew/Canada).

Milieux : Ismaël Bennacer (AC Milan/Italie), Hichem Boudaoui (OGC Nice/France), Ramiz Zerrouki (Feyenoord/ Pays-Bas), Adem Zorgane (Cherleroi SC/Belgique).

Attaquants: Houssem Aouar (Al Ittihad/Arabie Saoudite), Saïd Benrahma (O.Lyon/ France), Mohamed Amine Amoura (VFL Wolfburg/Allemagne), Yacine Benzia (Qarabag FK/ Azerbaïdjan), Baghdad Bounedjah (Al Shamal SC / Qatar), Amine Gouiri (Stade Rennais /France), Anis Hadj Moussa (Feyenoord/ Pays -Bas), Amir Sayoud (Al/Raed FC/Arabie Saoudite), Riyad Mahrez (Al-Ahli FC/Arabie Saouidte).

Petkovic : "Deux matchs difficiles face à des adversaires aux styles différents"

Le sélectionneur de l'équipe algérienne de football, Vladimir Petkovic, a estimé jeudi, que les deux prochaines rencontres des Verts, respectivement, contre la Guinée-équatoriale (5 septembre à Oran) et le Libéria (10 septembre à Manrovia), pour le compte la 1re et 2e journées (Gr.E) des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2025, "ne seront pas faciles", face à deux adversaires aux styles "différents".

"Les deux matchs ne seront pas faciles mais nous sommes confiants. Nous savons que nous avons les armes pour gagner et dominer. Les deux matchs seront différents, le deuxième sera au Liberia sur terrain synthétique, mais nous avons le temps pour bien le préparer", a déclaré Petkovic en conférence de presse tenue jeudi à la salle des conférences "Mohamed Sellah" au stade Nelson-Mandela de Baraki (Alger).

En prévision de ces deux journées inaugurales de la campagne des qualifications à la CAN 2025, le coach national a convoqué 26 joueurs dont le capitaine Riyad Mahrez qui signe son retour après une absence remarquée. "Nous avons choisi des joueurs qui sont adaptés à la manière dont on veut jouer. Il y a des anciens et des nouveaux que l'on veut voir. Le plus important c'est d'avoir des joueurs qui donnent tout pour gagner, dans un groupe soudé et unis", a-t-il expliqué. Sur la première sortie des Verts face à la Guinée-équatoriale, prévue le jeudi 5 septembre (20h00) au stade Miloud-Hadefi d'Oran, le technicien bosnien a indiqué qu'"il n'y a aucune revanche à prendre", soulignant que ni lui ni la majorité des joueurs étaient de la partie lors de la défaite (1-0) en phase de poules de la CAN 2022 au Cameroun. "C'est une bonne équipe avec beaucoup de qualités mais nous sommes au niveau pour gagner", a-t-il assuré.

Avant d'enchainer au sujet du deuxième match face au Liberia, programmé le mardi 10 septembre au Samuel Doe Stadium de Monrovia : "Après le match à Oran, nous reviendrons à Sidi Moussa pour pouvoir préparer le match au Liberia. Nous avons un terrain synthétique dans le centre pour nous préparer à ce match".

Mahrez peut toujours apporter à la sélection nationale

Lors de cette conférence de presse, Petkovic est également revenu sur la liste des 26 joueurs retenus pour le compte des deux premières journées (Gr.E) des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2025, soulignant qu'il a "dû faire avec les joueurs disponibles".

"De nombreux joueurs ont des problèmes liés aux transferts, changements de clubs ou blessures. Les 26 qui sont là sont prêts à tout donner et à gagner les deux matchs que nous allons disputer", a-t-il assuré.

La liste des 26 joueurs dévoilée, jeudi, est marquée par la sélection de l'arrière gauche Naoufel Khacef du CR Belouizdad et le gardien Alexis Guendouz (Persepolis FC/Iran), ainsi que le retour de l'ailier droit Riyad Mahrez (Al-Ahli Djeddah/Arabie saoudite), des milieux de terrain Hichem Boudaoui (OGC Nice/France) et Adem Zorgane (Cherleroi SC/Belgique) et la convocation pour la première fois du défenseur latéral Mohamed Farsi (Colombus Crew/Canada).

"Mahrez est un joueur qui a tellement fait pour l'Algérie qu'on se doit de le respecter. Il est important pour l'équipe mais pour moi aussi. Il peut toujours apporter à l'équipe sur le terrain et aussi hors du terrain où il peut venir en aide aux jeunes", a estimé Petkovic.

Concernant Zorgane et Boudaoui, le sélectionneur national a indiqué qu'ils "sont en forme contrairement à d'autres malheureusement", d'autant plus qu'ils "sont en plus compatibles avec Zerrouki et Bennacer".

L'autre surprise de cette liste, est la sélection du milieu de terrain d'Al Raed (Arabie saoudite), Amir Sayoud, convoqué pour la première fois chez les Verts, lui qui faisait partie de l'équipe nationale A', sacrée en Coupe arabe Fifa-2021 à Doha (Qatar). "Amir Sayoud est un joueur expérimenté avec des qualités techniques exceptionnelles, il sait aussi être décisif avec des buts et passes. A lui maintenant de faire ce qu'il faut sur le terrain, comme tous les joueurs et aussi le staff", a déclaré Petkovic.

Avant de conclure : "Tous les joueurs sont sélectionnables, qu'ils jouent en Algérie, en Europe ou en Australie. Le principal c'est que ça soit les meilleurs et qu'ensuite ensemble ils forment une équipe soudée vers un but commun".