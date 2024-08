La sélection algérienne de football des moins de 17 ans a achevé jeudi soir son stage bloqué au village méditerranéen d'Oran, organisé dans le cadre de sa préparation en vue des prochaines échéances officielles, a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site web.

''Le staff technique a programmé une dernière séance d’entrainement en matinée avant d’accorder du répit aux joueurs en programmant une virée dans la ville d’El Bahia pour visiter quelques lieux touristiques'', a écrit l'instance fédérale.

Selon la FAF, ce regroupement ''a été une totale réussite pour le coach national, Aziz Lahoussine qui a pu travailler la cohésion de son groupe, corrigeant au passage certaines lacunes dans le jeu de ses joueurs, notamment à l’occasion des deux matchs tests disputés et remportés face aux U19 du MC Oran''.

''Les Verts quitteront Oran ce vendredi matin pour prendre la direction de l’aéroport Houari Boumediene d’Alger avec un vol prévu l’après-midi vers Abidjan (Côte d’Ivoire) pour prendre part à un tournoi amical du 01 au 09 septembre'', a précisé encore la FAF.

Pour rappel, la sélection nationale (U17) a entamé jeudi 22 août un stage au Village Méditerranéen d'Oran, dans la perspective de préparer le tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF) et qui sera qualificatif à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de cette catégorie d'âge.

La dernière compétition officielle à laquelle avait participé la sélection nationale des U17 était la Coupe d'Afrique des nations de 2023, disputée du 29 avril au 19 mai en Algérie, et pendant laquelle elle a été éliminée en quarts de finale, ratant l'occasion de se qualifier au Mondial de la catégorie, disputé du 10 novembre au 2 décembre 2023 en Indonésie.

Depuis, la FAF a lancé plusieurs opérations de prospection, avec l'objectif de détecter de nouveaux jeunes talents au niveau des différentes régions du pays, pour la constitution d'une nouvelle sélection.

Aziz Lahoussine, qui a dirigé la saison dernière l'équipe U19 de l'USM Alger a pour mission de qualifier l'équipe nationale des U17 à la prochaine CAN, prévue en 2025, et dont les qualifications se joueront par zones.

Deuxième succès des cadets face aux U19 du MC Oran

La sélection algérienne de football des moins de 17 ans (U17) s'est imposée devant les U19 du MC Oran sur le score de 2 à 0, mercredi soir sur le terrain annexe du stade Miloud Hadefi d'Oran dans le cadre de sa préparation en vue des prochaines échéances officielles, indique jeudi la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel. Après une première mi-temps sans le moindre but, les Verts ont pris l’avantage en seconde période grâce aux ajustements tactiques du sélectionneur national Aziz Lahoussine, une belle victoire des Cadets en prévision du tournoi amical prévu en Côte d’Ivoire (1 au 9 septembre 2024).

