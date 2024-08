Le groupe Sonatrach a annoncé, mardi dans un communiqué, l'arrivée de la première cargaison de fuel algérien au port de Tripoli, au Liban, à bord de son pétrolier "In Ecker", parti du port pétrolier de Skikda le 22 août en cours.

La cargaison, estimée à 30.000 tonnes de Fuel est destinée à assurer l'approvisionnement des centrales électriques libanaises et contribuer à la restauration de l'électricité dans le pays, précise Sonatranch tout en souligant que ce fuel, produit à la raffinerie de Skikda, se caractérise par sa "haute" qualité énergétique et sa faible teneur en soufre, condition nécessaire à la production d'électricité.

"Cette initiative intervient en application de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de venir en aide au Liban, pays frère, en lui fournissant l'énergie nécessaire pour surmonter sa crise actuelle", rappelle la même source.

Soulignant l'importance de cette initiative, Sonatrach explique qu'elle illustre "l'engagement indéfectible de l'Algérie à soutenir le peuple libanais frère dans les moments difficiles qu'il traverse et reflète également l'esprit humanitaire et solidaire qui prévaut dans les relations entre l'Algérie et le Liban, contribuant ainsi au renforcement des liens de coopération et de fraternité entre les deux pays".

De son côté, "le ministre libanais de l'Energie et de l'Eau, Walid Fayad, a salué ce don de solidarité, exprimant ses remerciements au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et au peuple algérien pour cette initiative", selon le communiqué de Sonatrach.