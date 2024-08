Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, hier, une réunion du Gouvernement consacrée aux secteurs des ressources minières, de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'approvisionnement en eau potable, ainsi que la prise en charge des membres de la communauté nationale à l'étranger, indique un communiqué des Services du Premier ministre, dont voici le texte intégral :

"Le Premier ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé, ce mercredi 28 août 2024, une réunion du Gouvernement consacrée au suivi de la mise en œuvre des projets stratégiques structurants dans le secteur minier décidés par Monsieur le Président de la République pour la valorisation des ressources minières nationales, notamment les étapes réalisées dans la mise en œuvre du projet intégré de phosphate à Bled El Hadba, dans son volet industriel, afin d'assurer sa mise en service selon le calendrier établi.

Le Gouvernement a également entendu une communication sur la finalisation de l'élaboration des différents textes réglementaires relatifs à la loi 23-12 du 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du processus de réforme globale de la gouvernance des finances publiques, notamment en assurant une gestion rationnelle et efficace des dépenses publiques et en instaurant un accès juste et équitable aux commandes publiques.

Par ailleurs, le Gouvernement a également examiné les mesures et dispositions prises dans le cadre des préparatifs de la prochaine rentrée sociale, notamment en ce qui concerne les aspects pédagogiques et matériels relatifs aux secteurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, avec la nécessité d’assurer la disponibilité et la stabilité des prix des produits de large consommation adaptés au pouvoir d'achat du citoyen, sur le marché national.

D'autre part, le Gouvernement a entendu une communication sur l’état d’avancement du programme d’urgence décidé par Monsieur le Président de la République pour l’approvisionnement en eau potable notamment au niveau de certaines régions du pays particulièrement impactées par le stress hydrique, tout en assurant un rythme de réalisation qui permettrait de sécuriser et d'assurer l'approvisionnement en eau potable au profit de la population. Enfin, et dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des directives de monsieur le Président de la République relatives à la bonne prise en charge des membres de la communauté nationale à l'étranger, le Gouvernement a examiné les différentes mesures prises par l'Entreprise nationale de Transport Maritime des voyageurs pour assurer l'étape de leur retour dans les meilleures conditions, à l'occasion de la fin de la saison estivale de l'année en cours 2024".

