Une offre promotionnelle d'un mois sur le pack FTTH (fibre to the home), destiné aux clients résidentiels éligibles à la technologie de fibre optique, a été lancée par Algérie Télécom (AT), indique mercredi un communiqué d'AT.

"Pendant cette promotion, les clients qui souscrivent à l'offre Idoom Fibre de 15 Mbps ou plus, auront la possibilité de bénéficier d'une connexion très haut débit à un tarif exceptionnel de seulement 300 DA", précise la même source, ajoutant que "le pack inclut un modem optique wifi 6 gratuit (dans la limite des stocks disponibles) ainsi qu'un mois de connexion à un débit exceptionnel de 300 Méga".

Soulignant que "les frais d'installation sont également inclus" dans ce pack, AT précise que "cette promotion est valable un (1) mois et vise à encourager la généralisation de la fibre optique à travers le pays, assurant ainsi une connexion internet rapide et fiable pour tous les foyers algériens".

Pour plus d'informations, les usagers peuvent consulter les détails de cette offre sur le site d'AT, www.algerietelecom.dz, ajoute le communiqué.