Les journaux paraissant dans le Sud-est du pays ont poursuivi mercredi leur couverture des activités des candidats à la présidentielle du 7 septembre et leurs représentants, dans leur course contre la montre pour expliciter le contenu de leur programme et convaincre les électeurs.

Tassili News (Djanet) a rapporté des déclarations des candidats et de leurs représentants, notamment leur "détermination" à convaincre, dans une concurrence loyale, le choix des électeurs à travers les programmes proposés, notamment sur les questions touchant le quotidien du citoyen.

Le journal retient les propos de M. Brahim Merad, directeur de campagne du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, lors d’une rencontre avec les agriculteurs à El-Tarf, faisant état de "l’engagement du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune de poursuivre l’amélioration du quotidien des différentes catégories de la société, à l’instar de la femme, les agriculteurs et les jeunes".

Tassili News reprend également les déclarations du candidat du Mouvement de la société de la paix (MSP) M. Abdelaali Hassani Cherif, lors d’un meeting à Adrar, assurant que son programme propose "une approche socioéconomique nouvelle pour le développement des régions du Sud, à travers des programmes spécifiques à ces régions".

Le candidat met en relief, à cet égard, les potentialités touristiques du Sud et évoque les conditions de promotion du tourisme religieux et le développement des zones frontalières. Le journal a abordé aussi l’engagement du candidat du Front des forces socialiste (FFS) M. Youcef Aouchiche, lors de son meeting d’Ouargla, d’éradiquer le chômage, d’asseoir un système économique équilibré et d’encourager l’initiative et l’investissement des capacités nationales. M. Aouchiche dira, poursuit le quotidien, que "l’Algérie a le potentiel et les compétences pour réaliser le niveau de développement attendu par les algériens".

El-Djanoub El-Kebir (édité à Illizi) s’intéresse, sur une page entière, à l’intensification des activités de proximité des candidats à travers l’ensemble du pays. Kaid News (El-Oued) a traité, lui aussi, des activités de campagne des candidats à travers le pays et de certaines de leurs propositions et promesses, tout comme il consacre un article au regard de la presse internationale sur le déroulement de la campagne pour a présidentielle du 7 septembre, notamment à l’intérêt accordé par les candidats aux préoccupations du citoyen.

Les journaux du Sud-est ont relevé aussi le dénominateur commun dans les activités de campagne des candidats, à savoir l’appel des citoyens à adhérer à leur programme électoral respectif et à une participation massive le jour du scrutin.

Ils se sont penchés, par ailleurs, sur les rencontres de proximité animées par les représentants des candidats dans les quartiers et villages éloignés, à l’extrême Sud du pays, pour mobiliser l’électorat et l’acquérir à leur programme.

Une activité intense pour assurer le maximum de voix au scrutin du 7 septembre (journaux parus à Oran)

Les trois candidats à la présidentielle et leurs représentants, à travers leurs rassemblements populaires et activités de proximité, misent sur la mobilisation pour rassembler le plus grand nombre de voix, le 7 septembre prochain, ont mis en exergue les journaux parus à Oran dans leurs numéros de mercredi, dans le cadre de leur suivi du déroulement de la campagne électorale.

Sous le titre "Une dynamique politique positive indique une participation significative le jour du scrutin", le quotidien public El Djoumhouria, écrit que "ceux qui suivent les affaires politiques en Algérie s'accordent à dire qu'il y a beaucoup mouvement sur la scène politique au cours de la deuxième semaine de la campagne électorale, qui se caractérise par un rythme ascendant marqué par l'intensification des rassemblements organisés par les trois candidats ou leurs représentants, qui parcourent tout le pays afin d'atteindre le plus grand nombre d'électeurs .

L’appel à la nécessité de se rendre aux urnes, le 7 septembre prochain, est une caractéristique commune à tous les candidats, note le même quotidien dans un autre article intitulé "Les contenus politiques submergent les discours".

Au cours de cette campagne électorale, les trois candidats se sont donnés à fond pour mobiliser un grand nombre de citoyens dans les salles désignées pour les rassemblements populaires, sensibiliser à l'importance de cette date électorale et motiver les citoyens à se rendre aux urnes pour une forte participation à cette date électorale. Le scrutin est de la plus haute importance, a-t-on affirmé dans un entretien réalisé par le même quotidien avec le professeur de droit public à l'Université de Mascara, le Dr Djebli Benaoumeur.

Sous le titre "Le message de la campagne dans les villes et les villages", le journal francophone "L'Echo d’Oran" indique que "la campagne électorale, animée par les trois candidats aux prochaines élections présidentielles ou leurs partisans, a atteint les régions les plus reculées du pays, pour appeler la population à participer largement aux élections du 7 septembre et à assurer la mobilisation générale et l'implication populaire dans ce scrutin".

Le même journal note que "cette mobilisation se voit à travers l'affluence dans les salles et sur les places désignées pour la campagne électorale, et même dans les activités de proximité organisées dans tout le pays, qui indiquent que la bataille pour les taux de participation semble déjà gagnée et que les Algériens seront au rendez-vous le 7 septembre pour exprimer leur choix et, surtout, montrer leur disponibilité à engager le pays dans une dynamique de renouveau et de développement.

Pour sa part, le journal "Ouest Tribune" écrit que "les trois candidats et leurs représentants tentent de toucher le plus grand nombre possible de citoyens et de régions de ce vaste pays, car ils savent que même si les besoins et les aspirations des gens sont souvent les mêmes, chaque région a ses propres particularités et préoccupations" .

"Même si les problématiques soulevées lors de la campagne électorale sont similaires, les projets sociaux portés par chaque candidat sont très différents, et les trois candidats ne sont pas issus du même mouvement. Cette différence fondamentale ajoute de la spécificité à ces élections et confirme la diversité politique et partisane en Algérie", a ajouté le même quotidien.

Le journal de la Jeunesse algérienne, dans sa version arabe, a publié quant à lui un compte rendu des activités de proximité visant à mobiliser et sensibiliser à l'importance de participer aux prochaines élections et à fournir des explications sur les programmes et objectifs des candidats.

Le journal francophone "Cap DZ" et le journal électronique arabophone "El Mawqii" ont insisté sur l'importance de ce rendez-vous électoral, et l’invitation des citoyens par les trois candidats et leurs représentants à une large participation, ainsi que la diffusion des activités de proximité et des rassemblements populaires organisés par les partisans du candidat indépendant , M. Abdelmadjid Tebboune et de son programme électoral expliqué par son directeur de campagne, Brahim Merad.

Le même journal a fait état des rassemblements de proximité et des rassemblements du candidat du Front des Forces Socialistes (FFS), M. Youssef Aouchiche, et du candidat du Mouvement pour la Société de la Paix (MSP), M. Hassani Cherif Abdelaali, dans certaines wilayas du pays, qui ont appelé les citoyens à se mobiliser massivement le 7 septembre, et présenté les grandes lignes de leur programme électoral.

La presse nationale relève le rythme accéléré de la campagne électorale et l'intérêt suscité chez les citoyens

Les titres de la presse nationale ont relevé mercredi que le rythme de la campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre s'accélère davantage, la qualifiant de différente des précédentes, du fait de l'engagement des candidats et de l'intérêt suscité chez les citoyens, déjouant ainsi les projections défaitistes.

Titrant sur la campagne qui entame jeudi sa 3e semaine, Horizons a noté dans son commentaire que "la fièvre électorale qui a gagné les Algériens ne retombe pas", soulignant que "contrairement à toutes les projections défaitistes qui prédisaient un désintérêt des citoyens en raison des fortes chaleurs et le fait qu'elle coïncide avec la période des vacances, preuve est désormais donnée qu'il n'en est rien". Le quotidien a souligné que "quand bien même la chaleur est contraignante et que la climatisation ne fonctionne toujours pas, les salles mises à la disposition des candidats et leurs soutiens font toujours le plein", estimant ainsi que "cet intérêt pour l'action politique prouve que les Algériens ont pleinement conscience de l'importance de l'élection présidentielle et de leur rôle en tant qu'arbitres entre les trois candidats en lice pour le scrutin du 7 septembre prochain".

Dans le même sens, l'éditorial d'El Moudjahid a mentionné que "doucement, mais sûrement, l'Algérie a réussi son challenge et a pu, à travers une présidentielle et une campagne électorale de haute facture, déjouer tous les pronostics défaitiste".

Il a ajouté qu'il s'agit d'"un événement particulier dans un environnement propice tout à fait assaini, dans une Algérie où les candidats, acteurs principaux et non simples figurants, ont révélé au monde entier la grande maturité de sa classe politique et du peuple dans son ensemble". Pour ce tabloïd, c'est "une autre manière et nouvelle approche d'exercer la politique et du respect de la démocratie et des libertés, n'en déplaise aux (dé)figurants de ces réalités". Le quotidien L'Expression a également écrit dans son éditorial, sous le titre "La prochaine grande victoire", qu'"en 12 jours de campagne, il n'y eut aucun dérapage qui donnerait du +blé à moudre+ à une opinion en mal de sensations", assurant que "cette campagne, si différente des précédentes, a capté l'intérêt des citoyens par son sérieux et l'engagement réel des candidats et leurs partisans".

La même publication a précisé que "la campagne n'est pas encore finie, mais l'on est certain qu'une grande leçon est actuellement en passe d'être donnée par une classe politique qui a mûri et un peuple qui n'est pas à sa première prouesse". Pour L'Echo d'Algérie, les programmes électoraux des trois candidats sont "proches des attentes des citoyens", faisant observer "une forte présence de la femme dans la campagne électorale". La Voie d'Algérie est revenu, de son côté, en détail sur les sorties sur le terrain des candidats et leurs représentants, précisant que le candidat du Front des forces socialistes, M. Youcef Aouchiche "promet la mise en place d'un système économique équilibré", au moment où "les projets structurants du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, ont été mis en valeur par ses partisans", soulignant "le soutien de la Tariqa Taïbia Touhamia à M. Abdelmadjid Tebboune".

Le même journal a rapporté les propos du candidat du Mouvement de la société pour la paix, M. Abdelaali Hassani Cherif qui a plaidé pour "un plan de développement spécial au Sud". Le quotidien Alger16 va dans le même sens, rapportant que "les trois candidats et leurs représentants ont mis en avant les solutions réalistes, prévues dans leurs programmes pour répondre aux préoccupations des diverses catégories sociales".

Il en est de même pour Le Soir d'Algérie qui reprend les déclarations du candidat du FFS, lequel a plaidé pour une "distribution équitable des richesses". La même publication rapporte les propos de M. Brahim Merad, directeur de campagne du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune dont "le programme électoral a une vision proactive", alors que le candidat du MSP s'est intéressé au dossier du Sahara occidental qui est "intimement lié à la sécurité nationale". Pour le quotidien El Watan, "le développement local est au centre de la campagne", tandis que le quotidien Echaâb a barré sa Une par un titre éloquent "Le citoyen est la clé de la victoire", notant qu'il ne reste qu'une dizaine de jours aux trois candidats pour convaincre les citoyens et gagner leur confiance.

La même publication a mis en avant "le discours clair et spontané" des candidats, estimant que leurs programmes respectifs ont axé sur les défis d'avenir, tout en appelant les citoyens, notamment les jeunes, à voter en masse le jour du scrutin.

Pour El Massa, l'élection présidentielle qui demeure "l'événement le plus marquant de la scène nationale", a vu les candidats et leurs représentants privilégier les activités de proximité afin de se rapprocher davantage des citoyens et de les convaincre à voter, sans pour autant, poursuit le journal, négliger le vote des membres de la communauté national établie à l'étranger.