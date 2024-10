Les shampoings spécialisés dans l'élimination des poux ne seraient pas plus efficaces que les autres selon une étude belge. L'utilisation d'un shampoing, quel qu'il soit, permet en revanche d'éliminer plus facilement les lentes que sur des cheveux simplement mouillés.

Pour venir à bout des poux et des lentes qui vivent dans vos cheveux, il serait aussi efficace d'utiliser un shampoing classique qu'un traitement anti-poux d'après les résultats d'une étude publiée dans la revue spécialisée Journal of Medical Entomology.

La chasse aux poux est toujours une épreuve de force. Ils sont extrêmement durs à éliminer car les femelles pondent leurs œufs, les lentes directement sur les cheveux et les collent avec une substance gluante. Ces parasites inoffensifs mais terriblement horripilants ne font pas les difficiles quand il s'agit de choisir une chevelure, propre ou sale, longue ou courte, tout leur va ! Mais leur pêché mignon reste quand-même les enfants de 3 à 12 ans.

Les produits anti-poux ne sont pas plus efficaces que les shampoings

Pour comprendre et déterminer l'efficacité des produits anti-poux, les chercheurs du Ghent University Hospital ont prélevé 605 cheveux de 6 enfants différents.

Une lente était accrochée sur chacun des cheveux. Les scientifiques ont tenté de retirer la lente avec 4 méthodes différentes. Sur des cheveux non traités, sur des cheveux trempés dans de l'eau déminéralisée, sur des cheveux simplement lavés avec un shampoing classique et sur ceux traités avec un produit anti-poux. Il a été très difficile de retirer la lente du cheveu non traité. En revanche, il s'est avéré aussi facile de les éliminer sur des cheveux trempés dans de l'eau déminéralisé, lavés au shampoing ou traités. Tous les shampoings, réduisent l'adhérence au cheveu et facilitent l'élimination des lentes.

«Nous n'identifions aucune différence significative d'efficacité entre un shampoing ordinaire et un shampoing anti-poux. Dans tous les cas, éliminer les lentes est plus simple après un lavage quel que soit le produit utilisé. Les produits vendus comme spécialisés dans d'élimination des lentes ne semblent pas apporter d'efficacité supplémentaire » concluent les chercheurs dans leur étude.

D'après l'Inserm, les poux infestent plus de 100 millions de personnes à travers le monde chaque année.