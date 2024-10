Le Cercle régional de l'Armée national populaire (ANP) , à Constantine, a abrité, samedi, le 3ème symposium régional "Est" de médecine du sport avec la participation de spécialistes dans plusieurs spécialités médicales.

Les participants à cette rencontre ont mis en exergue plusieurs problèmes de santé auxquels sont confrontés les sportifs, tels que les contractures musculaires, les entorses ligamentaires, et les fractures, ainsi que les moyens de les traiter.

Le directeur de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya de Constantine, Lahcène Laâdjadj, a indiqué que l'objectif de cette rencontre, organisée par le Centre national de médecine du sport (CNMS), en coordination avec la DJS, est de "coordonner les efforts des acteurs du domaine de la médecine du sport pour rechercher et trouver les moyens efficaces de prendre en charge de manière optimale la santé des athlètes, tout en échangeant les expériences".

Intervenant à son tour, le Dr Manal Yahiaoui, du CNMS, a souligné, dans une communication intitulée " Réathlétisation Post Ligamentoplastie du LCAE : l'expérience du CNMS", que le sujet est sensible car lié à un domaine nécessitant une infinie précision et du professionnalisme, et requiert, ainsi, un accompagnement des médecins, avec une formation et une mise à jour de leurs connaissances, en particulier dans l'aspect de la réadaptation après la reconstruction du LCA".

Elle a expliqué que cette opération vitale vise à restaurer la force, la flexibilité et la mobilité normale du genou, permettant ainsi à l'athlète de reprendre ses activités sportives.

Ce symposium régional a réuni des spécialistes en physiothérapie en rééducation fonctionnelle ainsi que de médecins appartenant à différentes fédérations sportives nationales, clubs et directions de la jeunesse et des sports des wilayas de l'est du pays.