La sélection algérienne masculine de handball aspire à atteindre le deuxième tour au Championnat du monde-2025, prévu du 14 janvier au 2 février au Danemark, en Norvège et en Croatie, a estimé la présidente de la Fédération algérienne de la discipline (FAHB), Karima Taleb.

"La sélection algérienne s'apprête à participer à un grand nombre de stages qui seront marqués par quelques matches amicaux afin de bien préparer la prochaine édition du Mondial, dans l'objectif de nous qualifier au deuxième tour, malgré la difficulté de la mission", a déclaré à l'APS, la présidente de la FAHB.

Pour ce faire, les Verts entameront le 26 octobre un stage de préparation, avec la présence des joueurs locaux, avant de se rendre le 3 novembre en Pologne pour un autre stage, qui comprendra trois matchs amicaux avec une sélection composée de joueurs locaux et professionnels. Le 3 décembre, l'équipe se déplacera en Croatie, puis effectuera un autre stage en Algérie.

Quant au championnat national senior messieurs, la même responsable a expliqué : "Nous avons décidé de commencer le championnat masculin plus tôt en prévision du prochain Mondial, malgré toutes les difficultés que nous avons rencontrées. C'est afin de permettre aux joueurs d'avoir quelques matches dans les jambes et être plus compétitifs avant le rendez-vous mondial".

Versé dans le groupe B dont les matchs se joueront à Herning au Danemark, le Sept algérien évoluera aux côtés du Danemark (champion du monde en titre), de l'Italie et de la Tunisie.

Les 32 sélections qualifiées au Mondial 2025 ont été réparties en huit groupes de quatre équipes. A l'issue de la phase de poules, les trois premiers de chaque groupe se qualifieront au Tour principal.

Pour rappel, la sélection algérienne a terminé à la deuxième place de la dernière édition du Championnat d'Afrique des nations, disputé en janvier dernier en Egypte, après sa défaite en finale face au pays organisateur (21-29).

-- La fédération se concentre sur le travail avec les catégories de jeunes en prévision des compétitions continentales --

Sur un autre sujet, la présidente de la FAHB a indiqué que son instance travaille avec les catégories de jeunes, notamment les filles, afin de bien préparer les compétitions continentales que l'Algérie accueillera l'année prochaine.

"Notre objectif est de préparer les catégories féminines en prévision des deux Championnats d'Afrique des moins de 18 ans (U18) et des moins de 20 ans (U20), prévus l'année prochaine en Algérie. C'est pourquoi nous devons nous distinguer".

Concernant la préparation de l'équipe nationale féminine senior pour le Championnat d'Afrique des Nations (CAN-2024), prévu en RD Congo du 27 novembre au 7 décembre, la même responsable a précisé que "l'objectif est d'occuper l'une des quatre premières places qualificatives pour le prochain Mondial en Allemagne et aux Pays-Bas en décembre 2025".

Versées dans la poule A du CAN 2024, les handballeuses algériennes, dirigées sur le banc par le coach national Riyad Oulmane, débuteront leur campagne africaine face au Cap Vert (27 novembre), avant d'affronter respectivement, l'Egypte (28 novembre), le Congo (30 novembre), le Sénégal (1er décembre), et le Kenya (3 décembre).

Les quatre premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale, tandis que les quatre premiers du classement final seront qualifiés pour le Mondial-2025 prévu en Allemagne et aux Pays-Bas.

En stage depuis lundi et en prévision de l'échéance continentale, les coéquipières de Camélia Slimani (AS Cannes Mandelieu Handball/ France) ont affronté en amical, mercredi à la salle Harcha (Alger), le Sénégal, match perdu (32-19). Une seconde rencontre opposera les deux sélections, vendredi (15h00) au même endroit.

Le stage s'étalera jusqu'au dimanche 27 octobre avec la participation de 22 joueuses évoluant dans le championnat national dont cinq issue du HBC El Biar, championne d'Algérie, et cinq de la formation de Boumerdes, détentrice de Coupe d'Algérie 2024.