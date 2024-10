Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine de handball, Riyad Oulmane, a indiqué que les "dames algériennes ambitionnent d'atteindre les demi-finales" du Championnat d'Afrique des nations (CAN-2024), prévu en RD Congo du 27 novembre au 7 décembre prochains, pour se qualifier au prochain Mondial prévu en Allemagne et aux Pays-Bas.

"Notre objectif est d'atteindre les demi-finales du prochain championnat d'Afrique pour pouvoir participer au championnat du monde l'année prochaine. Nos ambitions sont grandes et nous y travaillons dur, en mettant l'accent sur la cohésion et le développement d'un plan qui correspond à la philosophie et au projet de l'équipe. Nous demandons aux joueuses plus d'abnégation et de concentration pour corriger nos erreurs", a déclaré le sélectionneur national, à l'issue de la défaite de l'équipe face à son homologue sénégalaise (32-19), mercredi soir en match amical disputé à la salle Harcha-Hacène d'Alger.

"Tous les matchs que nous allons jouer au prochain championnat d'Afrique seront de véritable finales. Gagner le premier match contre le Cap-Vert est nécessaire avant la deuxième rencontre face à l'Egypte qui sera très disputée", a-t-il ajouté.

Versées dans la poule A du CAN 2024, les handballeuses algériennes, dirigées sur le banc par le coach national Riyad Oulmane, débuteront leur campagne africaine face au Cap Vert (27 novembre), avant d'affronter respectivement, l'Egypte (28 novembre), le Congo (30 novembre), le Sénégal (1er décembre), et le Kenya (3 décembre).

Interrogé sur le match amical perdu contre le Sénégal (19-32), Oulmane a répondu : "Nous avons affronté le vice-champion d'Afrique, nous aurions pu obtenir un meilleur résultat, malheureusement la précipitation et le manque de cohésion ont joué un vilain tour à notre équipe. Nous allons nous efforcer de corriger ses faiblesses avant le prochain match amical contre la même équipe".

D'autre part, le sélectionneur national n'a pas considéré ce résultat comme une défaite: "Nous avons commencé à travailler il y a à peine trois jours avec un groupe composé de joueuses professionnelles et d'autres issues du championnat local. Avec ces joueuses, nous avons concocter un programme de préparation, avec mon assistant, Yacine Bouakaz, en vue du prochain Championnat d'Afrique", a-t-il dit.

Il a tout de même reconnu que le retard dans le démarrage du championnat national par rapport aux autres pays africains a "affecté la performance des joueuses locales, contrairement à celles qui évoluent à l'étranger. Nous allons axer notre travail sur les insuffisances constatées pour améliorer les choses avant le début du championnat d'Afrique".

"Gagner un match amical n'a pas beaucoup d'importance pour nous, notre objectif est d'en tirer les leçons, en identifiant les points forts et les points faibles de l'équipe. Nous nous appuierons sur l'analyse vidéo en prévision du prochain match de préparation".

En stage depuis lundi, les coéquipières de Camélia Slimani (AS Cannes Mandelieu Handball/ France) affronteront le Sénégal une seconde fois vendredi à la même salle (15h00).

Le stage s'étalera jusqu'au dimanche 27 octobre avec la participation de 22 joueuses évoluant dans le championnat national dont cinq de l'équipe championne d'Algérie, le HBC El Biar, et cinq de la formation de Boumerdes, détentrice de Coupe d'Algérie 2024.

Les quatre premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale, tandis que les quatre premiers du classement final seront qualifiés pour le Mondial-2025 prévu en Allemagne et aux Pays-Bas.