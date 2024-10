Passer plus de 10 heures par jour à dormir ou être en manque de sommeil pourrait être un facteur de risque de maladies telles que l’obésité, le diabète ou les troubles cardio-vasculaires. La meilleure solution : dormir entre 7 et 9 heures par nuit.

Êtes-vous un gros dormeur ou bien quelques heures de sommeil vous suffisent ? Selon une étude menée par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux Etats-Unis et publiée par la revue médicale Sleep, dormir trop ou trop peu serait lié à une augmentation des risques de certaines maladies chroniques.

Les chercheurs ont rassemblé les données de 54 269 volontaires âgés de 45 ans ou plus qui ont répondu à un sondage en 2010. Parmi les participants, environ un tiers a été identifié comme de petits dormeurs (moins de six heures par nuit), plus de 64% comme des dormeurs optimaux (entre 7 et 9 heures par nuit) et 4,1% comme des gros dormeurs (plus de 10 heures par nuit).

Maladie chronique et trouble du sommeil

"Par rapport à une durée de sommeil optimale, les durées de sommeil trop courtes et trop longues ont été significativement associées à l’obésité, la fièvre aphteuse, les maladies cardio-vasculaires, l’AVC, et au diabète", notent les auteurs dans les résultats de l’étude. Dormir plus longtemps ne signifie pas forcément bien dormir, rappellent les chercheurs, en particulier pour les personnes qui souffrent déjà d’une maladie chronique, souvent associée à des troubles du sommeil. Traiter ces troubles permet d’ailleurs de réduire les symptômes de la maladie.

"D’autres études sont nécessaires pour déterminer la façon dont la santé mentale et le maintien d’un poids normal peuvent interagir avec la durée du sommeil pour prévenir les maladies chroniques", concluent les auteurs de l’étude.