La Confédération africaine de football (CAF), a annoncé mardi, avoir réduit ses pertes de 68%, tout en prévoyant un bénéfice net de 11.7 millions de dollars pour le prochain exercice financier.

"La CAF a réalisé un redressement financier significatif au cours de l'exercice 2022-2023, avec une réduction remarquable des pertes de 28,9 millions de dollars US à 9,2 millions de dollars. Un an auparavant, le déficit de la CAF s'élevait à 45 millions de dollars. Cette évolution positive continue est principalement attribuée aux réformes stratégiques mises en œuvre par la direction de la CAF en 2021", précise la même source.

L'instance dirigeante du football continental a publié le rapport financier audité 2022-2023 et le budget 2024-2025 lors de la 46e Assemblée Ordinaire de la CAF, tenue ce mardi à Addis-Abeba (Ethiopie), sous la présidence du Dr Patrice Motsepe.

"Sur les revenus budgétés en 2024-2025, la CAF prévoit un bénéfice net de 11.7 millions de dollars - pour la première fois depuis longtemps. Cette santé financière permettra à la CAF de remplir son mandat de développement du football en Afrique", souligne la CAF.

Et d'enchaîner : "Sous la direction du président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, la CAF a obtenu les revenus les plus élevés dans les compétitions de la CAF grâce aux droits médiatiques et aux revenus de sponsoring qui ont continué à augmenter de manière significative. L'augmentation des revenus a permis à la CAF d'augmenter son soutien financier en faveur des Associations Membres et du programme de développement du football."

Lors de la 46e Assemblée ordinaire de la CAF, le Dr Patrice Motsepe, a confirmé l'augmentation de 100% de l'aide financière annuelle (subventions) pour les associations membres à 400.000 dollars contre 200.000 depuis 2021.

La CAF a augmenté de manière significative son investissement dans le développement du football pour l'année fiscale 2024-2025. Un investissement global de 29,8 millions de dollars, affirme t-elle.

Enfin, l'instance continentale a décidé d'introduire une allocation de 50.000 dollars pour les clubs éliminés lors des phases préliminaires de la Ligue des Champions et de la Coupe de la confédération de la CAF.