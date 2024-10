L'ancien président péruvien Alejandro Toledo, 78 ans, a été condamné lundi par un tribunal de Lima à une peine d'emprisonnement de 20 ans et six mois pour corruption et blanchiment d'argent dans le cadre du scandale du géant du BTP Odebrecht.

Alejandro Toledo (2001 à 2006) a été reconnu coupable, conformément aux réquisitions du parquet, d'avoir perçu des dizaines de millions de dollars du géant brésilien en échange de l'octroi de marchés publics.